Språk: - 99,9 prosent av gangene vil vi forstå en setning selv om det er feil bruk av da og når

Språk engasjerer, men det er ikke enkelt å være korrekt bestandig. Den siste tiden har vi kunnet høre en kjent idrettstrener uttale «Vi har ikke lyst til å gape for fort», mens i nettavisenes kommentarfelt er det mange som ikke vil «skjære alle under en kam».

Slike feiltolkninger av kjente uttrykk finnes det mange av. Og det kan det bli humor av.

Georg Kjøll, som har doktorgrad i lingvistikk og filosofi, er aktuell med boken «Alle nonner drar». Her tar han for seg en rekke uttrykk som har kommet i nye, morsomme varianter.

- Nylig var jeg på et møte med en kar som jobber med å sørge for god kommunikasjon mellom ulike avdelinger i en bedrift. Han omtalte seg selv som «en flaskehals», ler Kjøll.

- Jeg skjønte selvsagt hva han egentlig mente, at all informasjonen skulle flyte via ham, men tanken på at et firma ansetter «en flaskehals» i kommunikasjonsavdelingen er morsom.





Ane svidd muffins

Kjøll har mange favoritter blant misforståtte uttrykk. Han trekker fram blant annet uttrykk om å ane uråd.

- Vi snakker om ugler i mosen, at noe er muffens, at det lukter svidd. Det er gøy når disse blandes sammen. Det er fort gjort å si muffens i mosen. Og jeg har hørt om både muffins i mosen og å ane svidd muffins, forteller han.

Men også mer uvanlige misforståelser kan skape morsomheter.

- I et kommentarfelt under et blogginnlegg fortalte noen om en som pleide å snakke om å få plasteret påsatt og være på dyp is.

Den beste kilden til feilskrevne uttrykk, er kommentarfelt.

- Ofte vil man pynte litt på språket, men så går man rett i baret. Jeg lurer på hvor mange varianter som finnes av å skjære alle over én kam, sier Kjøll.

Det viktigste er å gjøre seg forstått

Språklige feil kan skape latter og pinlige situasjoner, men det er svært sjeldent språkfeil fører til virkelige problemer. Dette er Kjøll opptatt av å få fram.

- Kommunikasjon handler om få fram budskapet med klarhet. Selv om ord og uttrykk skrives feil, er vi gode til å gjette hva andre mener. 99,9 prosent av gangene vil vi forstå en setning selv om det er feil bruk av da/når, ennå/enda eller ovenfor/overfor, sier han.

Men i noen situasjoner kan språkfeilene få lytterne til å legge seg mer opp i feilen enn i budskapet.

- Ulempen med å bruke uttrykk som på den andre side av mynten, som Jonas Gahr Støre nylig sa, er at feilen blir en distraksjon. Vi skjønner hva han mener, men det han sier forstyrres av feilen.

- Språkbevissthet er positivt

Siden Kjøll er lingvist og nå har skrevet en bok om språk, tror mange at han alltid er språklig korrekt. Det er han selvsagt ikke.

- Jeg gjør mange feil, men jeg slipper unna med det, fordi folk tror at jeg kan så mye om språk, smiler han.

Senest i et intervju ganske nylig, kom han med en tabbe.

- Jeg sa at «hvis man bruker mange faste uttrykk, er det vanskelig for utlendinger å henge med på lasset». Ære være journalisten som ikke brukte det for alt det var verdt, ler han.

Han mener det er bra at språk er et tema som engasjerer.

- Jeg liker at folk er oppmerksomme på språket. Språkbevissthet er positivt, sier han.

Her er noen uttrykk mange sier feil:

Krokodilletårer

- Dette uttrykket er i ferd med å skifte mening. Tidligere betød det hykleri og falske tårer, mens nå bruker særlig den yngre generasjon det om å gråte store tårer - altså å gråte veldig, sier Kjøll.

Bjørnetjeneste

Også bjørnetjeneste har fått en ny betydning hos enkelte - og dette kan faktisk skape forvirring om hva personen mener.

- Gjorde han en «stor tjeneste» eller «en dårlig tjeneste som var ment godt»? Dette er en kjepphest for meg, for jeg syns bjørnetjeneste er et godt uttrykk som ikke kan forklares på en enklere måte. Så at noen kupper uttrykket og gir det ny mening, er irriterende, sier han.

I forhold til

«Hva tenker du i forhold til valget?» sier mange. Men i forhold til handler om en sammenligning: «Hvordan ligger Høyre an i forhold til Arbeiderpartiet?». I utgangspunktet er ikke dette en problematisk feil, men mye misbruk av uttrykket kan skape uklarhet.

- Her skjønner vi hva som menes hvis det brukes feil. Men sier en politiker i forhold til 20 ganger i løpet av et kort intervju, forplikter han seg ikke til det han sier. Språket blir uklart, og vi blir usikre på hvor klare tankene kan være når språket er så uklart, sier Kjøll.

Kompliment

Frem til i fjor var det feil å skrive et kompliment. Dette har Språkrådet nå endret på.

- Jeg synes det var på tide. De aller, aller fleste har lenge snakket om et kompliment, noe som er parallelt med andre fremmedord som supplement. Språkrådet gjør en bra og viktig jobb, men noen ganger går det for treigt å vedta nye former som for lengst er etablert, smiler han.

Ambassadør

Norges ambassadør til USA er en formulering mange ikke ser logikken i.

- Jeg vil gjette at det kommer av at man er en utsending til hoffet. Men her er det rom for forvirring. For hvis man sier «ambassadøren til USA»- mener man da Norges ambassadør i USA eller den amerikanske ambassadøren i Norge? sier Kjøll.

Han mener denne regelen gjerne kan endres.

- At man skal insistere på å holde på en historisk form kan noen ganger bli bakstreversk.