Språk: Derfor heter det påske

ANNONSE

Påsken er her, og de fleste av oss får noen etterlengtede fridager. Noen foretrekker å tilbringe helligdagene i byen, mens andre trakter etter mer snø og ski.

Hvorfor heter det egentlig ski? Hvor kommer ordet slalåm fra? Og hva med hytte? Vi har funnet bakgrunnen til noen ord mange bruker i påsken.

Les også: Derfor er egg og lam en viktig del av påsken.

Påske

I før-kristen tid feiret man våren med en fest kalt éastre på gammelengelsk, og engelskspråklige bruker fremdeles easter om høytiden. På norsk har høytiden fått navnet påske. Ordet stammer fra hebraiske pesach, som er en jødisk fest. Feiringen kommer av den tiende landeplage, hvor alle førstefødte måtte dø, men jødene slapp unna. Ordet betyr gå forbi - fordi «Gud gikk forbi jødenes hus». Grunnen til at ordet påske også beskriver den kristne høytiden, er at det under kirkemøtet i Nikea i 325 e.Kr. ble bestemt at den kristne påsken skulle feires omtrent samtidig som pesach, skriver Clue.

Påske er en gammel tradisjon.

Snø

Snø kan spores tilbake til indoeuropeiske sneigwh, som beskriver «noe som samler seg sammen til en fast masse», ifølge Norsk etymologisk ordbok. Ordet er også koblet til snih (klebrig) og snéhah (lim).

Mange oppsøker snø i påsken.

Hytte

Dette ordet er hentet fra det gammelhøytyske hutta, som igjen kommer av urgermanske hudjōn. Hudjōn betød husly. Det er også påvirket av urindoeuropeiske kewd, som betød pakke inn/dekke, skriver Wiktionary.

Hyttetur er koselig i påsken.

Ski

Nordmenn har gått på ski så lenge vi har bodd her oppe i nord. Og aktiviteten fikk navnet ski lenge før noen skrev det ned. Ifølge Clue kommer ordet av gammelnorske skið, som betyr vedstykke . Ordet ble lenge brukt om lange, tynne vedstykker - som vi blant annet ser i skigarder. Nøyaktig når vi begynte å bruke ordet ski om trestykkene vi plasserer på føttene, er usikkert.

Vi har stått på ski i alle år i Norge.

Slalåm

Slalåm er et norsk ord som er satt sammen av et adjektiv og et substantiv, skriver Språkrådet. Ordet er en sammenslåing av sla som betyr skrånende og låm som betyr løype. Slalåm betyr dermed skrånende løype - som kan sies å være beskrivende for idretten.

Slalåm er en populær aktivitet i påsken.

Appelsin

Frukten vi elsker å spise på tur kommer opprinnelig fra Kina. Ordet er lånt fra nederlandsk, hvor det betyr appel (eple) og sin (referanse til Kina). Appelsin betyr altså kinesisk eple, ifølge Språknerderiet.

En misforståelse rundt det spanske ordet for appelsin er forøvrig grunnen til at fargen oransje heter nettopp det.

Appelsin hører med på tur.

Kvikk Lunsj

Tursjokoladen skal ha fått navnet sitt etter at Johan Throne Holst gikk seg bort på tur med en tysk forretningsforbindelse i 1887, skriver Godt.no. Holst hadde ikke pakket med seg mat, og tyskeren mente at han i hvert fall burde hatt med sjokolade, som var vanlig i Tyskland. «Har du ikke engang med en kvikk lunsj?» skal han ha spurt. Dette spørsmålet glemte aldri Holst. Da han noen år etter kjøpte Freia Chokolade-Fabric og senere lagde en kjekssjokolade, husket han hva tyskeren hadde spurt om, og sjokoladen ble kalt Kvikk Lunsj.

Et innlegg delt av Freia Kvikk Lunsj (@kvikklunsj) torsdag 10. April. 2014 PDT