Sterke reaksjoner etter at barnehage var på slakting av reinsdyr

ANNONSE

Tirsdag kveld la Granstubben barnehage i Steinkjer ut bilder fra barnas dag på sin Facebook-side. Det førte raskt til debatt i kommentarfeltet, og statusen er onsdag formiddag delt nærmere 1000 ganger.

Årsaken er at barna tirsdag var med på reinsdyrslakting. Kommentarfeltet fyltes raskt av de som mener dert er forkastelig å vise små barn hvordan man dreper dyr, mens andre mener det er en naturlig del av det å lære hvor maten vi spiser kommer fra.

«I dag var barkebillene så heldige at de fikk være med på reinsdyrslakting på Suseggvola:) Barna syntes første møte med slaktingen var litt rart, men det tok ikke lang tid før dette ble veldig "normalt" og barna var i gang med å rydde både reinsdyrskinn, føtter og hoder! Og heldigvis fikk vi sikret at Rudolf ikke ble slaktet, han var ikke blant de utvalgte:)» står det i statusfeltet, der også 12 bilder fra slaktingen er lagt ut.

Sterke reaksjoner



På bildene ses både døde dyr, flådde huder og barn som kaster avkappede føtter, uten at barna kan identifiseres. Enkelte i kommentarfeltet reagerer på mengden blod, og at barna er med på å se dyr dø og slaktes.

- Glad ikke ungene mine har gått i en sånn barnehage. Her har jeg lært barna mine å respektere og elske dyr. Dyr er ikke til for vår nytelse. Grøss. Barn pleier å ha et veldig empatisk syn på dyr, noe dere prøver å bryte ned, skriver en.

Andre synes voksne reagerer rart i kommentarfeltet, og mener det er bra barna får se hvordan slakting foregår og hvor kjøtt og skinn kommer fra.

- Stakkars unger? Heldige unger vil jeg si, de lærer respekt for dyrene og for maten de får servert. De får se at kjøtt kommer fra dyr.

- Må vi tåle



Daglig leder ved barnehagen, Dag Olav Stølan, har allerede merket trøkket fra sosiale medier. Til Nettavisen sier han at rekkevidden bildene har fått har vært langt utover hva han hadde trodd, men at barnehagen velger å ha en åpen profil og at det derfor var forventet at noen ville reagere.

- Ser man dette innlegget isolert, så blir det et merkelig bilde av barnehagen. Bildene viser jo blod og realitetene, og det forstår jeg kan skape reaksjoner. Men vi er nøye på hva vi publiserer, og mener dette er innenfor. Dette må også vi andre tåle, sier han til Nettavisen.

- At det har skapt debatt tenker jeg er bra, maten vi spiser og hvor den kommer fra er en viktig debatt. Jeg er ikke positiv til fortrengning av ting eller tabu. Skal man ha et slikt forhold til maten vi henter i butikken, så mener vi det er en dårlig opplæring.

Barnehagens arbeid med samisk kulturarv er planfestet i rammeplanen for barnehagen. Blant annet markeres samefolkets dag, og hele året er det opplegg der naturen inngår.

- Vi har også turer som har med omsorg for dyrene, og besøker griser, kyr og sau. Vi har tidligere vært med på lamming og reinmerking. Det er en del av vår kulturelle arv og hverdag, og det skal vi formidle.

(Artikkelen fortsetter under pollen)

Kunne si nei



Stølan forteller at de ansatte snakket med ungene på forhånd om hva som skulle skje, og at foreldrene hadde anledning til å reservere seg mot at deres barn skulle være med på slaktingen. Et av barna ble ikke med, mens de 15 andre eldste i barnehagen dro.

Slaktingen hadde allerede startet da barna kom frem, og deres første reaksjon var at det luktet rart på stedet, forteller Stølan.

- Det var blod og slik der, og det lukter skarpt. Men selve prosessen var det ingen reaksjon på. Etter hvert var det opprydding, der man plukker opp slakteavfall, som føtter og hoder. Den ene unge ville være med på det, og så ville alle barna det. Inntrykket vårt er at ingen fikk traumer av dette. Mange av ungene er dessuten vant til foreldre som jakter, så det var ikke første gangen for mange av dem, sier han og forteller at det var et større pedagogisk opplegg rundt, og at foreldrene fikk se flere bilder og slik kunne snakke med barna sine.

Ikke vant til



Han tror mange av reaksjonene i kommentarfeltet har med at folk ikke er vant til det, at folk lever med større avstand til noe som før var vanligere.

- Jeg er overbevist om at det har med det å gjøre. Jeg har opplevd ungdomsskoleelever som ikke har reflektert over at mat kommer fra dyr, de oppdager det som 13-14-åringer og blir vegetarianere etterpå. Og kanskje det er greit, kanskje de kan ta et valg og ikke spise kjøtt. Det er det barnehage handler om, at de får rike erfaringer og kan ta egne beslutninger.

Han understreker igjen at bildene kan virke sterke på noen, og at det har vært en intern diskusjon på om noen av bildene skulle fjernes, noe som ikke er gjort. Stølan sier bildene er del av en større kontekst av det arbeidet barnehagen gjør.

- Det er viktig å understreke at vi har full forståelse for at det kan være støtende for enkelte. Men vi mener uansett at det er riktig å publisere og sette det på dagsorden. Vi mener dette er en viktig opplæring hos barn, vi viser at sånn er livet, sånn fungerer det. Særlig siden vi har det så nært på oss, reinsdyrene går på jordene rundt her hver dag.