Sterke reaksjoner på saken om Carstens siste ønske

Saken om den døende pasienten Carsen Flemming Hansen ved Aarhus Universitetshospital, som fikk sitt siste ønske oppfylt, har skapt stort engasjement etter at Nettavisen omtalte historien og publiserte den på Facebook lørdag. Carsten fikk nyte en røyk og et glass vin i solnedgangen sammen med familien sin på en altan på sykehuset.

Leserne har latt seg begeistre av historien, og i kommentarfeltene har mange kommet med egne hjerteskjærende og fine historier.

Facebook-posten har nådd et stort publikum, over 19.000 har reagert på den, rundt tusen har delt videre, og flere hundre har lagt igjen kommentar. Leserne hyller det danske sykehuset.

Noen forteller om lignende tilfeller i Norge, men det er ikke bare lystige historier. Vi har gjengitt noen av dem lenger ned i artikkelen.

87-åring tatt for smugrøyking



Jens Olav Bentsen forteller om sin 87 år gamle far, som etter et hjerneslag ble tilbudt korttidsopphold på sykehjemmet.

- Min far har småpoffet pipe hele livet. I de senere år har han mest «koserøyket», så pipa er mest en venn, ikke en last, sier Bentsen til Nettavisen.

På sykehjemmet fikk ikke faren lov til å tenne opp pipa si, så Jens Olav ga beskjed til personalet om at de ønsket å trille faren, som da satt i rullestol, utenfor slik at han fikk røyke.

- Da fikk vi beskjed om at det ikke var lov til å røyke på kommunens eiendom. Vi måtte trille ham ut porten og til en parkeringsplass utenfor sykehjemmets inngjerdede område, forteller Jens Olav.

Faren, som hadde enerom, fyrte senere opp pipa på rommet sitt, med vinduet åpent.

- Det ble fort slått ned på. Så min far ble tatt for smugrøyking, for første gang i sitt liv, i en alder av 87 år.

De triste historiene



I kommentarfeltet er det flere som deler triste historier fra deres møte med eldreomsorgen.

- Min far, 80 år, hadde kreft med spredning til hjernen, og ble likevel «kartlagt» av ergoterapeut med spørsmål om utdanning, karriere etc., samt forsøk på ergometersykkel. Han husket ingen ting, klarte ikke å stå på sine ben; gråt av smerte og fortvil else. Døde to uker senere. Dette var dypt krenkende og umenneskelig behandling av et døende menneske, skriver en datter.

En kvinne som har jobbet i helsevesenet skriver: - Husker da jeg dusjet ei kreftsyk dame. Ei helg og det var varmt. Jeg ble kalt inn på teppet og måtte forklare hvorfor jeg hadde dusjet i helgen! Sa som sant var at pga. av hennes livssituasjon og korte levetid, så jeg på det som min plikt å gjøre det! Og at jeg kom til å gjøre det igjen.

- Dere lager så mange regler så det ikke går å leve i dette sosialdemokratiet. Min gamle far jaget de ut på verandaen til alle årstider for en blås. Han døde av lungebetennelse, skriver en sønn.

De glade historiene



Andre lesere forteller også om lignende øyeblikk på norske sykehus:

- Vi hadde vin på medisinrommet på avdelingen jeg jobbet på på sykehuset, og alvorlig syke mennesker fikk gjerne et lite glass. Jeg har også vært med på å dele ut vin, cognac og likør på sykehjem. Når det er sagt synes jeg det er flott at han fikk komme ut på verandaen, og dø slik han selv ønsket!

- Jeg har nå ligget på Medisin 2B på Gjøvik med drypp, jeg kan ikke få fullrost alle på avd og andre spesialister som jeg hadde med og gjøre. De gjør en utrolig jobb på alle plan. Så jeg er sikker på att dette også skjer på våre sykehus i Norge også, skriver en eldre mann.

- Min gamle far fikk også drikke vin og ta seg en røyk rett før han døde! Hurra og takk til betjeningen på Åkra sykehjem.

En leser undrer seg over at Nettavisen skrev saken som om det skulle være noe uvanlig og fantastisk.

- Tenk at dette blir skrevet om i avisen som noe fantastisk, er helt utrolig, dette skulle jo bare mangle, blir så innmari skuffa, sint og irritert, skriver kvinnen som mener at det burde skulle vært en selvfølge.





