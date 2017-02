Stian Lothepus har fått modelltilbud og tusenvis av nye Instagram-følgere

ANNONSE

Stian Lothe (23) har fått mye oppmerksomhet etter at faren Leif Einar flyttet inn på «Farmen». Fra en heller ukjent tilværelse som student i USA, får han nå en haug med henvendelser - stort sett fra det annet kjønn.

- Det tok bare plutselig helt av. Det er i grunnen greit. Jeg studerer her fulltid og skolearbeidet går først, men det har blitt litt ekstra trøkk her de siste ukene, sier studenten, som holder på med russisk og statsvitenskap nå og har planer om å studere jus senere, i et intervju med TV 2 Nyhetene.

- Det meste av oppmerksomheten er positivt, foreløpig har det ikke vært noe negativt. Det er mange som vil ha kontakt, og det er bare hyggelig det.

Også modellbyråer har kontaktet 23-åringe, som deler bilder av seg selv på Instagram, der han nå har over 31.600 følgere. Men et karriereskifte blir det neppe.

- Jeg vet ikke, jeg er midt i studiene. Jeg tror ikke det er så lett å balansere de to tingene.

You are looking at a Norwegian in the US wearing a hat from Poland, a sweater from Ecuador and wellies from England. By @gillizz Et bilde publisert av STIAN LOTHE (@stianlothe) onsdag 25. Jan.. 2017 PST

Stians foreldrene er skilt, og Stian har vokst opp hos moren og stefaren. Forholdet til Leif Einar er uansett av det gode, forteller han.

- Jeg har masse å takke han for, han støtter meg med skolepenger og han er en veldig snill person.

Mind the (socioeconomic) gap. Et bilde publisert av STIAN LOTHE (@stianlothe) onsdag 30. Nov.. 2016 PST

Sønnen ble lagt merke til da han tok et oppgjør med farens holdninger om «kvinnfolk-» og «mannfolk»-arbeid på God Kveld, Norge tidligere i uka.

- Du gjør en god innsats i «Farmen». Jeg reagerer litt på hvordan du tviholder på disse kjønnsrollene dine. Det er ikke for å drepe imaget ditt, men det er litt ironisk at like før jeg dro tilbake til USA, så sto du i stua med støvsuger og tørket opp dritt som hunden hadde dradd inn. Så du er kanskje ikke så avhengig av å gjøre «mannearbeid» som du skal ha det til, sa han da.

Ifølge sønnen så tok faren «oppgjøret» ganske greit

- Han hadde ikke så mye valg, da, flirer han.

Pappa Leif Einar har allerede skaffet seg en fanskare via TV-skjermen, med serien Fjorden Cowboys. I løpet av ukene på Farmen, har enda flere fått øynene opp for vestlendingens humor og sjarm.

