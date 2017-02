Stjernene skapte en fest i gull

ANNONSE

Den røde løperen under årets Oscar var et syn for skue - og en langt mer påkledd sådan - enn det vi har vært vant til de siste årene.

En anstendig løper



Om det er Donald Trump, de politiske vinder eller bare i tiden, vites ikke. Men den røde løperen virket mye mer skikkelig sammenliknet med andre år.

Selv om noen stjerner, som Michelle Williams og Emma Roberts gikk for flotte utringninger, var de fleste kjolene mer laget for å dekke enn å avsløre.

Og var det bar hud så var det ikke mange høye splitter å se, men mange av kjolene hadde lekre utringninger i ryggen.

Emma Stone - kveldens vinner



Emma Stone var kveldens store vinner i sin La La Land-inspirerte gullkjole. Dakota Johnson var akkurat på grensen til overkledd, mens Jessica Biel var følge til ektemannen Justin Timberlake. Men likevel stjal showet.

Nicole Kidman har vært både heldig og uheldig på røde løpere og ofte gjort vågale valg. I år skjøt hun bokstavelig talt gullfuglen med sin vakre kjole.

HER ER BILDENE FRA DEN RØDE LØPEREN

Dakota Johnson.

Scarlett Johansson.

Hailee Steinfeld.

Michelle Williamsog Busy Philipps.

Alicia Vikander.

Karlie Kloss.

Matt Damon og kona Luciana Barroso.

Chrissy Teigen.

Keith Urban og Nicole Kidman.

Jessica Biel.

Emma Watson.

Emma Roberts.

89th Academy Awards - Oscars Red Carpet Arrivals - Hollywood, California, U.S. - 26/02/17 - Kirsten Dunst wearing Dior Haute Couture poses on the red carpet.

Octavia Spencer.

Janelle Monae.

Brie Larson.

Viola Davis.

Chrissy Teigen og John Legend.

Leslie Mann.