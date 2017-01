Stor norsk sexundersøkelse: Slik er nordmenns sexleketøy-vaner

ANNONSE

Kondomeriets store sexundersøkelse viser at nordlendinger er de som bruker flest sexleketøy. I hvert fall dersom man sammenligner byene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø. I den nordnorske byen brukes både glidemiddel, vibrator, dildo, massasjeolje, penisringer, buttplugger, orgasmekrem og filmer hyppigere enn i noen av de andre byene.

- Det kan tyde på at tromsøværinger er mer frisinnet og lekne enn resten av landet! Dette ser vi også igjen i butikken vår i Tromsø som går veldig bra. Kanskje det har med mørketiden å gjøre? Midnattssolen kan jo også være skyldige i at nordlendingene er ekstra yre om sommeren, sier nettredaktør og presseansvarlig i Kondomeriet, Dorthea Berge, til Nettavisen.

Undersøkelsen er utformet av Brand Cognition og utført av Norstat, og baseres på svarene fra 507 norske menn og kvinner i alderen 18 til 55 år.

Fornøyd med partneren

Nordmenn har et relativt avslappet forhold til sexleketøy, og de fleste – 79 prosent av kvinnene og 84 prosent av menn, synes det er greit å benytte seg av slike hjelpemidler for å få et bedre sexliv. Kanskje ikke så uventet er det litt flere kvinner som har brukt leketøy, enn det er menn – 69 prosent mot 62.

Men tallene betyr også at drøye 1 av 3 i aldersgruppa 18 til 55 ikke bruker sexleketøy.

- Vi vet at mange rundt om i landet er fornøyd med bare partneren. Her har vi en jobb å gjøre i å formidle at sexleketøy kan være med på å gjøre et godt sexliv enda bedre, og at det ikke er ment som en erstatning.

Likevel - sexleketøy er et tema de fleste brukerne synes er greit å prate om, og da går det trolig mest i vibrator, dildo, glidemidler, penisringer og filmer. Det er i hvert fall disse sexleketøyene som er mest kjente.

Trad vs anal

Det er også vibrator og dildo, filmer og glidemiddel de fleste bruker: Av menn er det 52 prosent som bruker erotiske filmer, hos kvinner er det vibrator og dildo som topper brukslista med 47 prosent.

- I butikkene ser vi at det vi fortsatt selger mest er de tradisjonelle produktene som glidemiddel, vibratorer og massasjeoljer. Men vi merker at nordmenn begynner å bli mer lekne og at salget av mer frekke leker stiger. Her har nok «Fifty Shades»-serien spilt en stor rolle, og produktene fra den originale serien selger som aldri før, sier Berge.

- Salget av anale leketøyet for både kvinner og menn har steget betraktelig de siste året. Leverandørene har også fulgt etter trenden, og utvalget av anale leketøy har blitt mer variert, fortsetter hun, og legger til at analplugger kommer i materialer som glass, stål og silikon.

-Vi selger også prostatastimulatorer som kan styre med app, og mer dekorative leketøy som analplugger med diamanter i enden.

Glid og huske

I den andre enden av skalaen – de minst kjente, finner vi analdusj, oralsexmaskin og prostatavibratorer. Ser man inndelt etter byene, så er det i Oslo man vet om flest sexleketøy – uten at de andre byene ligger særlig langt bak.

Blant de under 30 år er det glidekrem som er det vanligst brukte hjelpemiddelet. Berge mener det har å gjøre med at man t idligere forbandt glidemiddel med nødvendighet.

- Det er spennende å se at flere har oppdaget fordelene med et glidemiddel. For mange er det nå et naturlig tilbehør som er med på å gjøre god sex enda bedre. Det finnes mange typer glid med ulike egenskaper: varmende, kjølende, med smak, uten smak, og til analt bruk. Fordelen med et glidemiddel er at man også kan ha sex lengre, da det tilfører fuktighet under samleie.

Når det gjelder sexleketøy nordmenn har mest lyst til å teste, er det sexhusken som rager høyest, både blant menn og kvinner. 25 prosent sier de har lyst å svinge seg. Erotiske spil og kostymer er også noe som får fantasien varm hos mange, hos henholdsvis 21 og 20 prosent.

- Vi syntes også at det er veldig spennende at sexhuske topper listen for både menn og kvinner av sexleketøy man ønsker å prøve. Det tyder på at nordmenn har blitt mer leken.

Likestilling

Tallene viser da også at årsaken til at menn og kvinner kjøper leketøy først og fremst er nysgjerrighet. Menn peker seg også ut ved at de ønsker krydder i sexlivet, mens kvinner markerer seg mer ved at de trenger hjelp til å oppnå orgasme.

Mindre overraskende (kanskje) er det at 55 prosent bruker sexleketøy som oppvarming, deretter der det de som bruker det «hele tiden» - 45 prosent av menn, 32 av kvinner. Her skiller Bergen seg ut, med flere som svarer at de bruker det hele tiden, enn som oppvarming.

Menn (18 prosent) og kvinner (22) bruker det like før orgasme – og henholdsvis 2 og 3 prosent bruker det etter klimaks.

Kjønnene skiller seg derimot mer når det gjelder hva den partneren bruker av leketøy. Menn har mindre problem med at partneren bruker leketøy enn kvinner: 87 prosent synes det er ok, mot 64 prosent av kvinnene – men det er også flere kvinner som er usikre på om de synes det er greit om partneren bruker slike leketøy: 25 prosent svarer at de ikke vet om det er ok.

- Sexleketøy for kvinner har for lengst blitt stuerent, og vi merker at kvinner har blitt mer åpne for at menn kjøper og eier eget leketøy. Men vi ser her at det enda er litt igjen før de er likestilt.