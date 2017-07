Stor studie: - Tre kopper kaffe om dagen kan føre til at du lever lenger

- Hvis du ikke drikker kaffe, bør du vurdere å begynne, sier studieforfatter doktor Veronica Setiawan.

At det finnes flere gode grunner til å drikke kaffe, har vi visst lenge. En varm kopp kaffe byr ikke bare på hverdagsglede, en rekke studier har i tillegg vist at kaffe har gode helseeffekter.



Nå bekrefter to ny studier at kaffe, i moderate mengder, påvirker helsen din positivt og kan gi deg et lengre liv. Studiene er omtalt av blant annet omtalt av blant annet Sky og The Guardian.

Over 500.000 deltakere



Den første studien er publisert i Annals of Internal Medicine, og er den største studien som ser på helsegevinster av kaffedrikking.

I studien har forskere ved Imperial College London og The International Agency for Research on Cancer (IARC) sett nærmere på data fra mer enn 520.000 mennesker, alle over 35 år gamle, fra 10 ulike europeiske land.

Etter 16 års oppfølging, var rundt 42.000 av menneskene i studien døde. De døde av ulike sykdommer som kreft, hjerte- og karsykdom og slag.

Etter å ha tatt hensyn til ulike livsstilsfaktorer, som kosthold og røyking, kom forskerne frem til at den gruppen med høyest kaffeinntak hadde mindre sjanse for å dø av disse sykdommene sammenlignet med de som ikke drakk kaffe.

SOSIALT: For mange er det å møtes over en kopp kaffe en fin sosial aktivitet.

Tre kopper om dagen



Forskerne understreker at de ennå ikke vet akkurat hva det er i kaffe som gir helsegevinst, men mener altså det er en klar forbindelse mellom kaffeinntak og levetid.

- Vi fant ut at et høyt kaffeinntak var forbundet med en lavere risiko for død uansett årsak, men spesielt for de som led av hjerte- og karsykdommer, samt fordøyelsessykdommer, sier studieforfatter doktor Marc Gunter i IARC, og fortsetter:

- Resultatene var de samme i alle de 10 europeiske landene, uansett kaffevaner.

Ifølge studien er det menn som har størst helsegevinst av å drikke kaffe. Menn som drakk minst tre kopper kaffe om dagen reduserte risikoen for å dø av ulike sykdommer med hele 18 prosent, mens kvinner reduserte risikoen med 8 prosent.

- Bør vurdere å starte



En annen studie, også publisert i Annals of Internal Medicine, viser at det lønner seg å drikke to-tre kopper kaffe om dagen, skriver The Independent.

Her tok amerikanske forskere for seg data fra 185.000 deltakere med ulik etnisk bakgrunn, i alderen 45 til 75 år. Også i denne studien fant forskerne en forbindelse mellom kaffeinntak og økt levetid.

De som drakk en kopp kaffe om dagen hadde 12 prosent mindre risiko for å dø av sykdom, mens de som drakk to til tre kopper reduserte risikoen med 18 prosent.

- Vi kan ikke si at det å drikke kaffe nødvendigvis vil forlenge livet, men vi ser en forbindelse her. Hvis du liker å drikke kaffe, fortsett med det! Og hvis du ikke drikker kaffe, bør du vurdere å starte, sier studieforfatter doktor Veronica Setiawan.

