En studie gjennomført for U.S. News & World Report blant 9000 kvinner i 80 land, konstaterer at Norge er verdens tredje beste land for kvinner å bo i. Undersøkelsen er gjennomført som en del av Verdens beste land 2017.

Aller best sier kvinner at de har det i Sverige. Deretter følger Danmark før Norge. Nederland tar fjerdeplassen, mens Canada kommer på femteplass.

Deretter følger Finland, Sveits, Australia, Østerike, New Zealand, Tyskland, Storbritannia, Luxemburg, Irland, USA og Japan på de neste plassene.

De verste landene for kvinner i undersøkelsen, er Tunisia og Bolivia.

Business Insider skriver at de beste landene for kvinner også scorer høyt på menneskerettigheter, likestilling, lik inntekt, sikkerhet og progresjon.

Selv om Norge får pallplass i konkurransen om å være best for kvinner, kommer vi på 10. plass i rangeringen av verdens beste land.

Sveits er kåret til verdens aller beste land, før Canada og Storbritannia. Deretter følger Tyskland, Japan, Sverige, USA, Australia og Frankrike før Norge.