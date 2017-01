Studie: Sjokolade er den beste medisin mot hoste

ANNONSE

Mørk sjokolade, eller rettere sagt flavonoid i kakao, har mange gunstige effekter: Det kan være bra for hjertet, synet og som beskyttelse av huden.

Men det er også andre stoffer i kakao som er bra for oss.

Sjokolade mot hoste og tørrhoste er et kjerringråd flere har sverget til, ofte med den antakelsen at sjokoladen er med å legge et belegg i halsen som hindrer irritasjon og følgende hoste.

Flere stoffer



Men flere studier tyder på at det er mer med sjokolade enn bare kjerring-antakelser.

Teobromin finnes naturlig i kakao og sjokolade, og kan kurere langvarig hoste. Ikke bare lindre det, slik de fleste medisiner gjør.

En studie utført ved Imperial College i London, viser at teobromin undertrykker hosterefleksen bedre enn codein, som er det vanligste virkestoffet i hostemedisiner.

ALTERNATIV: Varm sjokolade - en slager vinterstid.

Flere studier



Og kjerringrådet er ikke helt på jordet: Kakao gjør også hostemedisin tykkere, og er med på å dekke nerveendene i halsen som påvirker hoste-refleksen.

En annen studie publisert like før jul og der 163 pasienter deltok, viser også at medisin inneholdende kakao har bedre effekt enn vanlig hoste-medisin. I løpet av to dager var hosten betydelig forbedret hos de som brukte kakao-innholdende medisin, enn de andre i gruppen.

Også tidligere studier har sett på sammenhengen mellom hoste og sjokoladens gunstige virkning, og kommet til samme konklusjon. Så dermed er det kanskje ikke så dumt å spise en bit eller to sjokolade dersom man er en av de som har hostet seg gjennom vinteren så langt.

Flere fordeler



Bare husk dette: Jo mørkere sjokolade, jo mer kakao-innhold, og det er der de gode stoffene er å finne.

