Studie: Skilsmissebarn med delt bosted har det best

ANNONSE

- Barn som veksler mellom å bo hos mor og far etter samlivsbrudd har det nesten like bra som barn som bor med begge foreldrene, og mye bedre enn barn som bor mest hos en av foreldrene.

Det viser studier av psykisk-, fysisk- og sosial helse hos barn i alderen seks til ni år, som er analysert av forskere ved Karolinska instituttet og Universitetet i Stockholm, skriver Forskning.no.

Les også: Morens melding til eksens nye kjæreste går verden rundt

Professor Stein Erik Ulvund ved Universitetet i Oslo.

Kan overføres til Norge

- Dette er en liten vekker til de som mener at ett bosted er best for skilsmissebarn, og at delt bosted kan være direkte skadelig for barna, sier professor ved Universitetet i Oslo, Stein Erik Ulvund.

Han mener studien kan overføres til norske forhold fordi det svenske og det norske samfunnet er veldig like.

Les også: 8 tegn på at ekteskapet ikke vil vare, ifølge skilsmisseadvokater

Her er hovedfunnene til forskerne:

Etter samlivsbrudd er det best for barna å bo vekselvis hos mor og far, såkalt delt bosted. Disse har det bedre enn barn som bor mest av tiden hos en av foreldrene.

Barn som bor med begge foreldrene er de som har det best, men barn med delt bosted har det nesten like bra.

Gutter med skilte foreldre er de som fungerer aller best med delt bosted.

Barn som bor mest hos en av foreldrene har litt dårligere helse, mens barn som bor hos kun en av foreldrene har mest problemer.

Det ser ut til at andre faktorer enn boformen spiller en større rolle for hvordan barna har det. Som for eksempel foreldrenes nærværhet og lydhørhet overfor dem.









Hvordan skilsmissebarn har det etter bruddet mellom foreldrene er et området som det er gjort mye forskning på. Her er det delte meninger, og noen forskere mener at det beste for barna er å bo hos én av foreldrene for å ikke bli stresset av å bo to steder.





Les også: Slik sikrer du deg økonomisk ved samlivsbrudd











I 2015 ønsket Solveig Horne å endre barneloven slik at et 50/50 boforhold etter samlivsbrudd skulle være normen





Les også: 13-åringer bør få undervisning i livsmestring





Har du sett disse videoene?