Sunniva ute av «Farmen»

Traff ikke blinken.

Saken oppdateres

Amalie Snøløs (20) møtte Sunniva Dorothea Thorsen (30) i øksekast under søndagens tvekamp i «Farmen».

Sunniva bommet på første kast, mens Amalie ledet allerede etter første runde. I andre runde ble det nok en bom for Sunniva. Samme skjebne led Amalie.

Sunniva bommet også på siste kast, og dermed var seieren sikret for Amalie. For førstnevnte ble det et tårevått farvel med «Farmen»-gården på Flosterøya utenfor Arendal.

Hun var tydelig beveget da TV 2 intervjuet henne rett etter tapet.

– Det er trist at min reise er over, og at jeg må dra hjem. Jeg har blitt kjempeglad i de andre, og vi har hatt noen helt syke opplevelser sammen. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle bli så knyttet til de andre som det jeg ble. Jeg er trist, men ikke bitter – jeg har så mye godt å komme tilbake til i 2017, sier Sunniva.

Denne søndagen trakk også Mats Beylergaard Brennemo (28) seg etter å ha fått en hjernerystelse, så nå er det ni personer igjen på gården.

