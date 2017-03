Supporterfrue har fått barn

ANNONSE

- Rett skal være rett, jeg kom senere til verden enn forventet, men når jeg først bestemte meg gikk det kjapt, står det å lese på Instagram til Supporterfrue, eller Line Victoria Husby-Sørensen.

Onsdag ble Maren født etter at Nettavisen-bloggeren var godt over termin. Ektemannen Torben blogget den siste tiden om sin opplevelse av ventetiden.

«I går klokka 0938, kom jeg til verden med øyne åpne. Må jo få med meg alt skal du vite. Litt sånn som mora mi. Veide 3,6kg og 52cm lang. Har også fått navnet Maren. Ifølge pappa så var mamma en maskin og utrolig tøff. Mens pappa ikke fullt så tøff som han vanligvis er. Alt står bra til med alle 3, selvom pappa syter litt over vond rygg etter han måtte stå litt under fødselen», skriver den stolte far på Facebook.

Gjennom den humoristiske bloggen, delte også Line Victoria Husby-Sørensen sin frykt og redsel i fødebrevet hun ville sende til sykehuset.

Navnet supporterfrue kommer fra at Torben fortalte Line at Liverpool alltid kommer først og hun som god nummer to. Fremover spørs det om rekkefølgen ikke blir utfordret.