Susan Faludi snakket ikke med sin far på 25 år. Så plutselig en dag sendte han en e-post

Susan Faludi er en av den vestlige verdens store feminister. Hennes bok «Det store tilbakeslaget» som kom på norsk i 1993 står som et av de store feministskriftene i de siste tiårene.

Boken er også kåret til en av de 25 viktigste bøkene i vår tid.

Måtte holde seg unna familien



Den Pulitzer-belønnede journalisten har imidlertid alltid hatt en annen historie, den om faren som var så aggressiv og voldelig at han til slutt ble dømt til å holde seg unna sin egen familie.

Men i 2004 sender han sin datter helt ut av det blå en e-post. Med emnefeltet «Changes» (forandringer red anm.) og bilder. Der står det at han har gjennomgått en kjønnskorrigerende operasjon. Hun heter nå ikke Steve, men Stéfanie. Og vil Susan komme til Budapest og skrive hans historie?

FAREN: Susan Faludis far fremsto som en kristen innvandrer fra Ungarn. I realiteten var han en jødisk Holocaust-overlever med navnet István Friedman. Faludis boktittel In The Darkroom spiller på farens mangeårige jobb som motefotograf.

De har ikke snakket med hverandre på 25 år.

I fjor kom boken «In the Darkroom» som nettopp handler om Susans far, som heller ikke het Steve Faludi. Han het egentlig István Friedman, og han overlevde Holocaust. I disse dager kommer boken ut i Skandinavia.

Uhyre macho



- Min far fremsto som veldig macho, en veldig fysisk mann som blant annet syklet gjennom Alpene. Han var ganske aggressiv, han kunne være enten veldig stille eller han kunne eksplodere. Vi balanserte på en knivsegg rundt ham, og vi var redde for ham, fortalte Susan Faludi da hun gjestet «Skavlan» fredag kveld,

BOK OM SIN FAR: Journalisten, feministen og dokumentaristen Susan Faludi har skrevet bok om sin far som ble kvinne.

Mannen, som hun i «Skavlan» omtalte som «min far» og «hun», vokste opp i en meget privilegert og rik familie i Budapest. Men som mange andre opplevde han at familien hans ble utradert da krigen kom.

Han ville aldri snakke om holocaust, men som Susan Faludi fant – krigen formet hans identitet i lang tid.

Opererte seg som 76-åring



I e-posten i 2004 skrev faren «kjære Susan, jeg har funnet ut at jeg har fått nok av denne macho, agressive mannen jeg aldri følte meg som innerst inne». Susan Faludis mann hadde blitt en kvinne. I en alder av 76 år hadde han reist til Thailand og latt seg operere.

- Jeg hadde overhode ingen forutanelse om det, sa Faludi.

Selv sier hun at den største kampen for henne var å kjempe mot sin egne standpunkt, men ikke minst og kanskje først og fremst fiendtligheten som hadde ligget mellom dem siden barndommen.

SUSAN FALUDI OM SITT FØRSTE MØTE MED FAREN SOM KVINNE:

I boken «In the Darkroom» blir heller ikke forholdet mellom far og datter nødvendigvis varmt og alltid forsonende. Farens uforsonlige trekk var fremdeles tilstede - men på en annen måte. For eksempel mente hun at det var helt unaturlig at datteren ikke hadde barn.

Men en ting er Susan Faludi sikker på.

- Jeg tror faren min virkelig ville ønsket å bli elsket, satt pris på og tatt vare på. Jeg tror at på slutten av min fars liv, så var hun et lykkeligere menneske, hun hadde funnet en ro i seg selv, fortalte Faludi til Fredrik Skavlan.

Susan Faludis far døde i 2015.

