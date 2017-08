Rett før skolestart slår læreren alarm om skolens evne til å møte barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Skolen må i større grad tilpasse seg elever med nedsatt funksjonsevne, som ADHD, autisme og språkvansker - og det finnes enkle tiltak som kan gi stor effekt. Det skriver den svenske spesiallæreren Daniel Johansson i et debattinnlegg som har fått mye oppmerksomhet etter at det ble publisert i Aftonbladet.

Johansson, som er spesiallærer på Sandgärdskolan i Borås, lister opp disse tiltakene:

Ha hjelpemidler som stressballer og skillevegger tilgjengelig i klasserommet.

Øk forutsigbarheten ved å innlede og avslutte timen med en presentasjon av innholdet og et sammendrag.

Gi barna støtte med planlegging og struktur i form av enkle skjemaer som viser dagens aktiviteter og avkryssingslister med de oppgavene de får.

Del ut sammendrag i stedet for å be barna skrive samtidig som de hører etter.

Lag pausesteder der de kan koble av fra alle inntrykkene.

- Krav det er vanskelig å leve opp til

Johansson skriver at det i hver eneste klasse finnes barn med nedsatt funksjonsevne, og for disse kan skolen bli et møte med krav det er vanskelig å leve opp til. Johansson peker på at skolen er et miljø der elevene utsettes for mange inntrykk, der man raskt skal skifte fokus fra ett fag til et annet og der det stilles krav til planlegging, presentason, analyse og refleksjon.

- Går rundt med klump i magen

Johansson viser til undersøkelser som viser at mange foreldre til barn med nedsatte funksjonsevner går rundt med en evig bekymring og en kump i magen og at de ofte sliter med stress, dårlig søvn, må redusere arbeidstiden, må sykemelde seg og at de opplever at kontakten med slekt og venner lider.

- Skolen er for mange foreldre hovedgrunnen til bekymring, skriver Johansson.





Har du sett denne videoen?