Svensk modell fikk voldtektstrusler for dette bildet

- Jeg fikk mange ekle kommentarer.

Den svenske modellen, kunstneren og fotografen Arvida Byström er sjokkert over reaksjonene hun har fått etter at hun stilte opp i en Adidas-reklame med ubarberte legger, skriver Sky News.

26-åringen skriver på Instagram at hun har fått mange stygge kommentarer og voldtektstrusler som følge av reklamefilmen.

- Bildet mitt fra Adidas Superstar-kampanjen fikk mange ekle kommentarer i forrige uke. Jeg har faktisk fått voldtektstrusler i innboksen min, skriver hun.

I reklamevideoen for Adidas-skoen Superstar snakker Byström om femininitet, og hvordan ulike kulturer definerer hva ordet innebærer.

På YouTube får Adidas både ris og ros for reklamefilmen. Noen mener det er ekkelt at de lar en ubarbert modell figurere for dem, mens andre hyller dem for at de tør å bryte med det skjønnhetsidealet som man er vant med.

Arvida Byström har også tidligere vist både kroppshår og cellulitter på Instagram, og gått ut mot kvinner som barberer bort kroppshår for å passe inn i det som oppfattes som skjønnhetsstandarden.

