Sverige: - Alle kvinner skal få bedøvelse etter fødselen

Sverige innfører nå nye retningslinjer for fødeklinikker over hele landet. I de nye retningslinjene står det at alle kvinner som har født skal få bedøvelse før man undersøker for eventuelle skader, melder Sveriges Television.

- Store mørketall

Man regner med at det rammer mange kvinner hvert år, selv om jordmor Kjersti Irgens tidligere har påpekt at selv om kvinner er livredde for dette, er sjansen ganske liten.

Vi har tidligere skrevet om Ida som fikk store fødselsskader. Hun revnet nedentil og mistet kontrollen over kroppen.

- Forløsningsskader er ikke uvanlig, mørketallene er store, mener Eva Uustal, som er overlege ved Kvinneklinikken på Universitetssjukhuset i Linköping.

Rett etter fødselen gjør leger og sykepleiere en undersøkelse som sikrer at morkaken er ute, og at det ikke er oppstått rifter eller annet som trenger behandling. For mange kvinner er denne undersøkelsen ubehagelig.

Nå har leger og forskere i Sverige kommet frem til at kvinner som får bedøvelse etter fødselen slapper mer av, og leger og sykepleiere får gjort en grundigere og bedre undersøkelse.

- Dette har vært et holdningsspørsmål, men det er en enkel rutine som vil få stor effekt, mener overlege Uustal.

Helsedirektoratet opplyser til Nettavisen at man ikke har de samme nasjonale retningslinjene her i Norge. Det er derfor opp til hvert enkelt sykehus og situasjon hvordan man gjør dette.

Problemer med sexlivet



Sexolog Siv Gamnes fortalte til Nettavisen at det ikke var uvanlig å få inn kvinner til behandling som fortalte at de var veldig redde for å tisse på seg når de hadde sex.

Mange kvinner oppdager ikke forløsningsskadene før de har kommet hjem og det har gått en stund. Skadene kan være smerter i underlivet når man trekker sammen bekkenbunnen, at man kjenner at det trykker i underlivet og ting føles som de ramler ut eller at man får problemer med å holde på urin, og noen ganger på avføring.

