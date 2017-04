Søvn er den nye ungdomskilden

ANNONSE

- Nesten alle sykdommer som tar livet av oss sent i livet kan knyttes til dårlig søvn, sier professor Matthew Walker ved universitetet Berkeley i California.

I en artikkel publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Neuron har han og andre forskere vist at mangel på søvn øker sjansen for hukommelsestap og en lang rekke sykdommer hos eldre, som slag, diabetes, fedme og alzheimer, skriver forskningstidsskriftet EurekAlert.

Han mener at forskere bør fokusere mer på hvordan man skal forbedre søvnen til spesielt eldre, som ofte opplever søvnmangel.

Walker og hans kolleger har undersøkt søvnen til en rekke mennesker, inkludert deres egen, og funnet at den aldrende hjernen sliter med lage den type sakte hjernebølger som skaper dyp søvn og nevrokjemikalier som gjør at hjernen skifter bra fra søvn til våken tilstand.

- Vi har gjort en god jobb med å forlenge livet, men en dårlig jobb med å forlenge god helse. Vi ser nå at bedre søvn er en vei å gå for å gjøre noe met det, sier han og legger til.

Allerede i 30-årene kan mennesker oppleve at man ikke får nok dyp søvn. Walker sier at sovetabletter er et virkemiddel for å få nok dyp søvn.

- Ikke la deg lure til å tro at å bli bedøvet er det samme som dyp søvn, sier han.

