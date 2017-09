Søvnprofessor: Jo mindre du sover, jo kortere blir livet ditt

Søvn er kanskje enda viktigere enn du trodde.

Matthew Walker er søvnprofessor og direktør ved Center for Human Sleep Science ved California universitetet i Berkeley. Han mener at den vestlige verden er midt i en epidemi av for lite søvn, og at dette gir utslag i blant annet fedme og hjerteinfarkt.

I boken «Why We Sleep» viser Walker til over 20 større undersøkelser som alle viser en klar sammenheng: Jo mindre du sover, jo kortere blir livet ditt, skriver The Guardian.

Et eksempel: Voksne fra 45 år og eldre som sover mindre enn seks timer om natten, har 200 prosent større sjanse til å få hjerteinfarkt enn de som sover mer enn seks timer. Årsaken er delvis at bare én natt med dårlig søvn fører til økt hjerteaktivitet og økt blodtrykk.

Skaper fedme



For lite søvn fører også til at kroppen kontrollerer blodsukkeret dårligere. Lite søvn reduserer også produksjonen av hormonet leptin, som reduserer sultfølelsen. Altså: Mindre søvn gjør at du spiser mer.

- Jeg skal ikke si at overvekt-krisen er forårsaket av søvnmangel-epidemien alene, men ferdigmat og en stillesittende livsstil kan ikke alene forklare økningen i antall overvektige. Noe mangler, og det er nå klart at søvnmangel er denne tredje ingrediensen, sier han og legger til at søvnløshet også påvirker motivasjon, som igjen skaper mer stillesitting.

Mental helse

Har du noen gang hatt en dårlig dag, og blitt fortalt at «alt vil se bedre ut i morgen»? Det er sant. Søvn påvirker mental helse, og hjelper deg å bearbeide dagens problemer.

Walker har selv gjort undersøkelser som viser at søvnmangel fører til en 60 prosent aktivietetsøkning i amygdala - et nøkkelpunkt i hjernen for utløsning av sinne og aggresjon. Hos barn har søvnmangel blitt knyttet til mobbing. Hos ungdommer har det blitt knyttet til selvmord.

I psykologien sier man gjerne at mentale problemer skaper søvnproblemer, men Walker mener at det også er omvendt. Altså en ond spiral.

Dyp søvn

Nøkkelsøvn kan hjelpe mot akutt trøtthet, men gir ingen helsemessig gevinst. Walker sier at kroppen trenger fem eller seks runder med dyp søvn her natt. Dyp søvn inntreffer hvert 90. minutt. Altså må du sove i minst seks timer.

Walker sier at du ofte kjenner det på kroppen når du ikke har sovet nok. Hvis du sliter kraftig med å stå opp til vekkerklokka, eller du må drikke kaffe for å holde deg våken om ettermiddagen, så har du trolig sovet for lite.

Hvordan få nok søvn: - Folk bruker alarmer til å stå opp om morgenen. Hvorfor ikke bruke en alarm når det er på tide å legge seg, sier Walker til The Guardian.

