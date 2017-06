Test av kjøttfrie pølser: - Skal dette liksom smake pølse?

ANNONSE

Kjøttfrie produkter har inntatt butikkhyllene i stor grad denne våren og de fleste dagligvarekjedene kjører nå egne kjøttfrie serier.

Er du vegetarianer er de kjøttfrie produktene muligens gode alternativer nå i grillsesongen.

Mange velger også å spise mindre kjøtt fordi de vil spare miljøet.

Da kan det dog være lurt å merke seg at soya (som mange av de kjøttfrie pølsene også inneholder) ikke nødvendigvis er så veldig mye bedre for miljøet.

Ifølge regnskogfondet fører nemlig soyaproduksjon til avskoging, klimagassutslipp, konflikter med urfolk og tap av uerstattelige arter.

- Hadde forventet mer enn olje og eggehvite



Ernæringsfysiolog Camilla Andersen i Somebody syns det er spennende at vi får et bedre tilbud av produkter uten kjøtt.

Ernæringsfysiolog Camilla Andersen etterlyser mer grønnsaker i de kjøttfrie pølsene.

- Allikevel hadde jeg vel forventet meg å spise mer enn olje og eggehvite når jeg hører ordet «vegetarpølse». Hva med å ha grønnsaker eller bønner i? spør hun.

Hun forteller at soyaprotein gir et mye høyere innhold av proteiner enn kjøtt, men at både kalori- og saltinnholdet i pølsene vi har testet, er omtrent som i vanlige pølser.

- Altså et høyt saltinnhold, sier hun.

Hvordan smaker kjøttfrie pølser?



Vi har smakt på kjøttfrie pølser vi fant i dagligvarebutikken i en uhøytidelig test, der vi har vurdert smak og konsistens, og gitt terningkast.

Her er vår dom:

Soja Chorizo fra Hälsans Kök



(Frossen)

Hovedingredienser: Vegetabilsk olje, vann, hveteprotein, soyaprotein.

Kalorier per. 100 gram: 224 kcal.

Salt: 1,5 gram.

Pris: 57,90 kroner på Meny Ringnes Park.

Dette syns vi:

- Pølsa smuldrer jo nesten opp, men smaken er god!

- Dette var en slapp spanjol! God smak, men ikke helt chorizo-smak.

- God smak først, men ettersmaken er vel dominerende. Konsistensen var helt ok.

Samlet terningkast: 4

Meatfree Weekday veggispølser fra Finsbråten

Hovedingredienser: Vann, rapsolje, eggehvite.

Kalorier per 100.gram: 201 kcal.

Salt: 2,2 gram.

Pris: 49,90 kroner på Meny Ringnes Park.

Dette syns vi:

- Æsj. Det smaker vondt og konsistensen er forferdelig! Testens desidert verste.

- Konsistensen er ganske løs. Mye krydder gir god smak, men føler at krydderet skal maskere at dette ikke er en pølse. Og veldig salt!

- Herregud, skal dette liksom smake pølse? Smaker bare salt, og konsistensen er elendig. Pølsa smuldrer jo opp i munnen.

Samlet terningkast: 2

Bratwurst sausage fra Gut Wudelstein





Hovedingredienser: Vann, hveteprotein, rapsolje.

Kalorier per.100 gram: 256 kcal.

Salt: 1,6 gram.

Pris: 64,90 kroner på Meny Ringnes Park.

Dette syns vi:

- Denne er det vanskelig å få i seg. Svampaktig og ekkel både å tygge og å bite over.

- Denne minnet mest om pølse i konsistensen. Og ikke så krydret. Smakte bratwurst og kunne lett blitt lurt her.

- God på smak med en gang, men så smaker den ingenting. Litt tørr i konsistensen.

Samlet terningkast: 3

Pølser - Vegetar-Dag fra Coop

Hovedingredienser: Rapsolje og eggeprotein. Inneholder ikke soya.

Kalorier per. 100 gram: 220 kcal.

Salt: 1,8 gram.

Pris: 51,50 kroner på Coop Prix VG-huset.

Dette syns vi:

- Godt krydret og god smak. Litt svampaktig konsistens, men jeg kunne spist mer av dette!

- Faktisk pølsesmak. Minner litt om kjøttpudding. Kunne blitt lurt av denne her med litt mer tilbehør.

- God og fyldig smak. Konsistensen er den beste av alle pølsene i testen. Likte godt at den var passe krydret og absolutt den som minner mest om en pølse med kjøtt.

Samlet terningkast: 4

Sojakorv fra Hälsans Kök

(Frossen)

Hovedingredienser: Hveteprotein, soyaprotein, vann.

Kalorier per.100 gram: 224 kcal.

Salt: 1,5 gram.

Pris: 54,50 kroner på Rema 1000 Torggata.

Dette syns vi:

- Nei takk! Ikke god konsistens eller smak.

- Urk, dette smakte absolutt ingenting, annet en bittelitt ettersmak av krydder.

- Litt slapp, men kanskje en versjon som kunne gjort seg i lompe med tilbehør for de minste?

Samlet terningkast: 3

KONKLUSJON: Ingen av de kjøttfrie pølsene nådd helt opp i vår lille test. Noen smakte direkte forferdelig, mens andre enten hadde god konsistens eller god smak.

Siden dette er en uhøytidelig test kårer vi ingen vinner eller taper, men veggiepølsene til Finsbråten var det stor enighet om at ikke var særlig gode, mens pølsene til Coop fikk flest positive tilbakemeldinger fra testerne.



Sjekk ut årets sjokoladenyheter i denne videoen: