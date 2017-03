Test av knekkebrød: - Den er nærmest i samme kategori som en kanelbolle eller kjeks

ANNONSE

Knekkebrød er en stor del av mange nordmenns daglige kosthold. Men hvor sunne er egentlig knekkebrødene?

Det ønsket «Matkontrollen» på TV 2 å finne ut. De har testet de femten mest solgte knekkebrødene i norske butikker.

Ernæringslektor Ida Marie Pedersen har vektlagt innholdet av fiber, samt salt, sukkerarter og protein. Salt og sukker trekker ned, protein trekker opp.

Ernæringslektor Ida Marie Pedersen.

Tre av knekkebrødene får terningkast 6: Wasa Sport+, Wasa Husman og Rugsprø original. Førstnevnte vinner knepent over de to andre.

- Disse knekkebrødene har mest fiber av alle. Da et av hovedargumentene for å velge knekkebrød fremfor brød er et høyere innhold av kostfiber, var dette avgjørende, sier Pedersen til TV 2.

Vinnerne Husman, RugSprø og Sport+.

Ett knekkebrød får terningkast 1: Wasa Kanel.

- Wasa Kanel er nærmest i samme kategori som en kanelbolle eller kjeks, sier hun.

Taperen Wasa Kanel.

Her er alle knekkebrødene som ble vurdert av Ida Marie Pedersen:

Produkt Terningkast Wasa Sport+

6 Wasa Husman

6 Rugsprø original

6 Sigdal helsprøtt, havre

5 Synnøve Grovkrisp, sesam og linfrø

5 Ryvita 5 Kornmo Knekkebrød Havre og Solsikke

5 Mesterbakern Knekkebrød, urter og havsalt

4 Mesterbakern Knekkebrød, original

4

Wasa Frukost fullkorn

4

Wasa Havre

3 Wasa Frukost

2 Sigdal Helsprøtt med urter og havsalt

2 Wasa sesam og havsalt

2 Wasa Kanel

1