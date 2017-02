Test av mellommåltidsbarer: - Noen av disse er som godteri

ANNONSE

Såkalte mellommåltidsbarer og müslibarer har blitt en populær sak for mange, enten når man er småsulten eller skal trene.

Kjær barn, mange navn..



Mellommåltidene kommer under mange navn, energibarer, restitusjonsbarer, vektreduksjonsbarer, proteinbarer og fullkornsbarer.

Det siste året kjøpte vi barer i dagligvarebutikker for over 323 millioner kroner, og salget er stigende, melder Matkontrollen torsdag.

Matkontrollen ser du på TV 2 torsdager klokken 2000

Siden mange av dem finnes i helsekosthylla, er det lett å tro at de er veldig sunne.

Hele åtte av disse er imidlertid like usunne som godteri, mener ernæringsfysiolog.

SE OGSÅ:

- Ikke for å holde vekta



Klinisk ernæringsfysiolog Janne L. Antonsen har på forespørsel fra Matkontrollen sett på næringsinnholdet i 20 musli- og mellommåltidsbarer. Barene er i hovedsak basert på nøtter, kornvarer, frukt og bær. Mange inneholder også sjokolade og karamell.

- Noen av disse er direkte usunne og på lik linje med godterier, sier Janne L. Antonsen.

Antonsen anbefaler å holde seg unna de fleste av barene dersom man vil slanke seg eller holde vekta.

- Et mellommåltid bør være opp mot 150 kalorier. Noen av barene har over 200 kalorier, sier Antonsen til Matkontrollen.

Flap Jack fra Semper er den minst sunne i testen. Den har hele 336 kalorier. Det er like mye kalorier som en liten middag, og ingen av oss har behov for den mengden energi i et mellommåltid, ifølge Antonsen.

Semper som fører Flap Jack, sier at Flap Jack er et glutenfritt, energirikt mellommåltid som er ganske mektig, og at mange derfor velger å ikke spise hele med en gang.

LES OGSÅ: Den beste snacksen før - og etter trening

Klinisk ernæringsfysiolog Janne L. Antonsen har kategorisert barene i tre grupper. Den ene gruppen er som godteri, den andre er litt bedre enn godteri og den siste kan være et godt valg av og til som et mellommåltid.

Antonsen anbefaler å spise vanlig mat, men dersom man ikke har det tilgjengelig, kan en av de sunnere barene være et godt alternativ som mellommåltid.

Her er testen:

GRUPPE 1 (mest sunn)

Coco & Oat Snack Bar, Nutrilett

Organic Raw Bar Cocoa Almond, Friggs

Chiafrø Tranebær, Friggs

Roo`Bar Cacao Nibs

Soft Oat B Cocoa, Semper

Crips & Cereals Alomond & Cranberry, Wasa

Dette er de sunneste mellommåltidsbarene, ifølge Matkontrollen.

GRUPPE 2 (litt bedre enn godteri)

Crips & Cereals Chocolate & Hazelnut, Wasa

Crunchy Oats & Honey, Nature Valley

Crunchy Oats & Chocolate, Nature Valley

Chocoalte Brownie, Atkins

Snack Smart Choco Caramel Bisquit, Nutrilett

Nøttebar Tranebær & Blåbær, Coop

LITT SUNNERE: Men fremdeles nær godteri, finner du disse barene.

GRUPPE 3 (som godteri)

Flap Jack Cranberry & Pumkin seed, Semper

Alpen Fruit and Nut Milk Chocolate, Weetabix

Mellombar Havre og Nøtter, Eldorado

Eat Natural Darker Chocolate

Treat Chocolate, Rasberry & Apple Cereal Bar, Semper

Musli- Bar med Havrekjeks og Melkesjokolade, Litt er Lov

Bixit, Quiona og Bringebær, Sætre

Bixit Mandler og sjokolade, Sætre

GODTERIBARER: Mye sukker, fett kjennetegner de barene som karakteriseres mest som godteri.