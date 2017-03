Test deg selv: Ser du hva personene føler?

ANNONSE

Kan du skjønne hva noen føler bare ved å se på dem? Det har Unibet nå sjekket ut.

Med hjelp av forskningsrapporten «Reading of the Mind in the Eyes» av professor Simon Baron-Cohen ved University of Cambridge, har de laget en test med ti spørsmål hvor man skal koble riktig følelse til et ansiktsuttrykk.

De fikk 2000 personer til å utførte testen, og resultatet viser at det ikke er så lett å gjenkjenne følelser som en kanskje skulle tro. I gjennomsnitt hadde deltakerne 4,9 riktige svar av ti mulige.

Kvinner er flinkest



Undersøkelsen viser at kvinner er flinkere enn menn til å forstå andres følelser - men bare litt. I gjennomsnitt hadde kvinner 5,0 riktige svar, mens menn hadde 4,8.

64 prosent av kvinnene fikk fem eller flere riktige svar, mens 56 prosent av mennene kunne skryte av det samme.

Selvsikre kvinner



Resultatet overrasket ikke kvinnene. 50 prosent av kvinnene mente at de var flinkere til å lese følelser enn andre. 44 prosent av mennene sa det samme.

Det var deltakere i aldersgruppen 55 til 64 år som var aller flinkest, med et gjennomsnitt på 5,2 riktige svar.

Hvor flink er du til å gjenkjenne følelser? Ta testen her:

Lett å oppdage sjokk

Følelsen deltakerne mente det var lettest å gjenkjenne, var sjokk. Hele 74 prosent av deltakerne klarte å identifisere denne følelsen. Mange klarte også å forstå at personen var redd (66,1 prosent), bedende (60,1 prosent), kjedet seg (58,4 prosent) og interessert (55,4 prosent).

Den vanskeligste følelsen å gjenkjenne, var sympati. Bare 15,8 prosent klarte dette.