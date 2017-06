TEST: Nye sunne mellommåltider: En av disse får terningkast 6

ANNONSE

Vi har gjort en uhøytidelig smakstest av noen av de nye spiseklare måltidene i butikkene.

Felles for dem alle er at de skal være sunne måltider eller mellommåltider, med mye smak.

Den nye serien Her! fra Bama var dog vanskelig å få tak i. Den er nemlig i såkalt frivillig sortiment, og til nå er det ikke mange som har tatt disse inn i butikk. Vi fant allikevel alle de tre variantene på Meny Grorud i Oslo.

Alle de spiseklare produktene kommer i smarte begre, men noen av sauseposene var vanskelige å åpne. Dette er absolutt spiseklar mat, men husk servietter! Kan fort bli grisete og krever litt organisering før den kan inntas.

Litt Mat-serien fra Fjordland og Poke-serien fra Lerøy var lettere å finne. Men ingen av butikkene vi var i kontakt med hadde mer enn én variant av Poke-serien inne.

Ifølge leverandøren er Poke fiskesalat med rå laks særlig populært blant de yngre. Se hva vi syns under:

Her! fra Bama

Her! Kylling, byggryn og quinoa

350 gram

Pris: 49,90

Inneholder blant annet: kylling, salat (friseesalat, isbergsalat, rød lollo og radicchio rosso), quinoa, byggryn, linser, rødkål og mojo pico-saus.

- Sprø salat og deilig fersk kylling. Spennende smakssammensetning, men kanskje litt mye salat.

- God og saftig kylling!

- God! Litt tam dressing og kunne med fordel smak mer. Kyllingen smaker veldig fersk.

Samlet terningkast: 5





Her! Reker, pasta og Hoisin

350 gram

Pris: 49,90

Inneholder blant annet: Marinert pasta, salat (isberg, hodekål, rødkål), gulrot, reker i lake, edamamebønner, babyspinat og Hoisin-saus (Soyabasert saus).

God smak og deilig dressing, Hoisin-sausen gjør hele salaten som ellers ikke skiller seg nevneverdig fra andre pasta- og rekesalater.

- Sprø ingredienser, men litt kjedelig saus.

- Utrolig god. Elsker Hoisin-sausen og rekene smaker fresht. Grønnsakene var sprø og balansen god. Likte alt ved denne.

Samlet terningkast: 5

Her! Tabbouleh, feta og tomat

350 gram

Pris: 49,90

Inneholder blant annet: Tabbouleh, hodekål, gulrot, tzatziki, plommetomat, fetaost, soltørket tomat, babyspinat.

- Salaten er knasende sprø. Fetaosten er smaksrik. En vegetarsalat jeg vil kjøpe igjen.

- Friske grønnsaker og sprø konsistens.

- Absolutt god på smak, men litt majonesaktig tzatziki trekker ned. Den kjedeligste av de tre salatene fra Bama.

Samlet terningkast: 4

Litt mat fra Fjordland

Litt mat - Thai

Pris: 29,90

170 gram

Inneholder: Ris, edamamebønner, kokos, grillet paprika, chili og ingefær. Med mango og chilidressing.

- Merkelig bismak. Helt anonym med en litt sterk ettersmak. Ingen favoritt her.

- Veldig god saus og fin blanding av ingredienser.

- Digg med markant ingefær-smak. Den beste av de tre variantene fra Fjordland og et godt alternativ som mellommåltid. Kan uansett ikke måle seg med de ferske salatene om man skal sammenligne.

Samlet terningkast: 4

Litt Mat - Orient

Pris: 29,90

170 gram

Inneholder: Bulgur, bygg, grillet squash, tomat og linser. Med hummus-dressing.

- Ikke overdreven velsmakende, midt på treet vil jeg si. Litt kjedelig og ser ikke så appetittlig ut heller.

- Smakfull saus, men ikke min favoritt.

- Litt smørjete. Hadde gledet meg til hummus som en god dressing, men når man blander den i, forsvinner den helt og man smaker lite av den.

Samlet terningkast: 3

Litt Mat - Italia

Pris: 29,90

170 gram

Inneholder: Pasta, tomat, grillet squash, basilikum og oregano.

- Blass i fargen og ser ikke så innbydende ut. Litt daff smak.

- Frisk smak og fin størrelse på pakka.

- Tja, hva skal man si. Ganske anonym og kjedelig. Litt soggy konsistens, men helt grei. Kommer ikke til å kjøpe denne.

Samlet terningkast: 3

POKE fra Lerøy

Med laks, quinoa og spicy pokesaus.

Dette er en Hawaiiansk rett med japanske referanser.

Pris: 49,90

300 gram

Inneholder: Laks med grønnsaker, kokt quinoa og klassisk asiatisk pokesaus.

- Deilig laks! Litt ertesmak. Ser lekker ut og er både mettende og lett.

- God laks og smakfull saus. Et fint mellommåltid!

- Nam! Denne var kjempegod. Smaker mye, gode edamame-bønner og tror mange vil like denne. For min del hadde ponzusaus kanskje vært enda bedre til, men tommel opp for denne sunne smaksbomben. Laksen smaker superfresht!

Samlet terningkast: 6

Vår konklusjon:

Poke fiskesalat er det produktet vi syns smakte best. Men det var mye godt blant de nye spiseklare produktene vi testet.

De ferske spiseklare mellommåltidene kom aller best ut i vår lille test, men Thai-varianten til Fjordland ble også godt likt.

Tommel opp for de smarte begrene fra Fjordland, men negativt at dressingposene var umulig å få opp uten saks eller stålkniv. Prisen er heller ikke å forakte.

Begrene til Litt-mat serien kommer også i en fin størrelse, syns testerne.

Alt i alt er vi positive til de sunne og smaksrike nykommerne, og tror Poke-serien vil lykkes aller best i markedet.

