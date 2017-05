The Telegraph: Derfor er den norske kongefamilien morsomst i verden

ANNONSE

- Kongen og dronningen er dritgode til å være konge og dronning, sa Bjarte Hjelmeland i sin tale til kong Harald og dronning Sonja under deres 80-årsfeiring i forrige uke.

At kongeparet er populære på hjemmebane, visste vi. Men etter 80-årsfesten på Slottet på tirsdag, ser vi også at de er godt likt i utlandet.

Den britiske storavisen The Telegraph har faktisk listet opp en rekke grunner til at «nordmennene har den morsomste kongefamilien i verden»:

1. Den joviale kongen

Kong Harald kombinerer den britiske dronningens ansvarsfølelse med prins Philips humor, skriver The Telegraph, og viser blant annet til kongens populære tale på Slottets hagefest i fjor.





2. Den dedikerte dronningen

Kong Harald og dronnning Sonja møttes som 22-åringer, men måtte holde forholdet hemmelig i ni år. Sonja var borgelig, og Harald måtte til slutt sette hardt mot hardt for å få gifte seg med sin utkårede: Enten giftet han seg med Sonja Haraldsen, eller så giftet han seg ikke i det hele tatt.

The Telegraph skryter av dronningen som en attraktiv og munter kvinne som alltid står ved kongens side.

«Stilen henes er klassisk og chic, og hun ser ofte 20 år yngre ut,» skriver avisen.

3. Den morsomme prinsen

«Høy, kjekk og mørk,» blir prins Haakon beskrevet som, men det er Haakons humoristiske sans som blir mest lagt merke til.

For midt under gallamiddagen i forrige uke, tok prins Haakon skjegget - bare for gøy.

- Kronprinsen har tatt skjegget sitt som en del av underholdningen under gallamiddagen på Slottet, sa NTBs fotograf på stedet, Heiko Junge.

MORSOM: Kronprins Haakon tok skjegget under gallamiddagen på Slottet.

4. Prinsens skandaløse kone

«Som alenemor og tidligere servitør, som hang i feil miljø, var ikke Mette-Marit en opplagt kandidat for dronningtittelen i Norge,» skriver The Telegraph.

Men Mette-Marits åpenhet om fortiden ble satt stor pris på, og både hun og sønnen, Marius, ble raskt omfavnet av det norske folk.





5. «Den utenomekteskapelige surferfyren»

Med denne noe merkelige overskriften sikter The Telegraph til en gang «lille Marius», som nå studerer i USA (og innimellom selger unna luksusvarer på Finn.no).

Før Marius flyttet gikk Mette-Marit ut med et brev til norsk presse, der hun ba journalistene om å la Marius være i fred.

- Her synes jeg kronprinsessen overreagerer litt, sa presseetikkforsker Carl-Erik Grimstad.

Et innlegg delt av Marius Borg Høiby (@marius_borg) tirsdag 09. Mai. 2017 PDT

🇺🇸 📸; mamma Et innlegg delt av Marius Borg Høiby (@marius_borg) torsdag 29. Des.. 2016 PST





6. Den småfrekke prinsen

«Alle kongefamilier har det: Et barn som kjeder seg og ikke greier å la være å skjære en grimase mens de står på balkongen,» skriver The Telegraph.

I Norge er det Sverre Magnus, som sist fikk alle til å le da han «dabbet» fra slottsbalkongen: