Thomas Gullestad: - Vi har det så jævlig bra

Filminnspillingen har gitt Thomas Gullestad nye perspektiver på livet.

(Filmens hus, Oslo): En av høstens mest omtalte filmer, er Harald Zwarts «Den 12. mann». Da den norske filmhøsten ble lansert på Filmens hus i Oslo tirsdag, var hovedrolleinnehaver Thomas Gullestad til stede. Han forteller at han gruer seg litt til premieren 25. desember.

- Jeg har ikke tenkt så mye på premieren før nå. Jeg er kjempenervøs! utbryter han.

Stor kontrast



«Den 12. mann» er den sanne historien om krigshelten Jan Baalsrud, som rømte fra Gestapo gjennom Troms i 1943. Baalsrud ble et symbol for motstandsbevegelsen, og han fikk uvurderlig hjelp underveis.

Da vi møtte Gullestad på filmsettet i mars, fortalte han at han gjorde stuntene i filmen selv.

- Det var vondt, men ikke farlig. Og det gir en mer 360 graders opplevelse av Baalsrud. Jeg ville kjenne smerten han kjente - selv om dette selvsagt bare er en brøkdel av det han opplevde, fortalte han.





Hvordan var det å komme hjem til hverdagslivet igjen etter en så intens filminnspilling?

- Det var en veldig stor kontrast. Det var så uendelig deilig å komme hjem, sier han, før han legger til:

- Ikke fordi det var forferdelig å spille inn filmen. Men å komme fra minus tretti grader i Troms til vår i Oslo, og bare henge med barnet, det var deilig, smiler han.

Tilbake til matpakke og bleier



Det var ikke bare temperaturforandringene som var annerledes:

- Jeg følte meg så lite ettertrakta. Under innspillingen ble jeg tilkalt hit og dit og ble stadig bedt om å møte nye steder. Så var det brått tilbake til å smøre matpakke og skifte bleie hjemme, ler han.

Hjemme var det dessuten ingen som helt forsto hva han hadde vært gjennom under innspillingen:

- Det var ingen andre enn vi som var der oppe som ante hva vi hadde drevet med. Det var som å våkne fra en utrolig rar drøm. Skjedde det virkelig? Men det ble ikke det antiklimakset jeg fryktet. Det kan fort bli det når man er ferdig med så krevende og intense prosjekter, forteller han.





- Vi har det så jævlig bra



Han kunne ikke unngå å sammenligne sitt eget liv med livet under krigen.

- Klart det! Det gjør jeg egentlig hver dag når jeg ser nyhetene. Livet blir satt i perspektiv hele tiden.

Selv om filmen foregår under andre verdenskrig, er mye av det som skjedde fremdeles aktuelt.

- På innspillingen kunne jeg kjenne på hvordan det var da, men også på hvordan mange mennesker har det akkurat nå, sier han, og fortsetter:

- Jeg er veldig glad for at jeg vant lottotrekningen og ble født i Norge. Vi har det så jævlig bra, sier han.

Og det blir ikke bare med tanken:

- Det har fått meg til å tenke mer på at jeg vil bidra til å hjelpe andre, å se litt lenger fram enn min egen navle. Det vekker noe i deg, sier han.

Snart premiere



Men selv om hverdagslivet nå er tilbake til normalen, ligger det noe og lurer i bakhodet:

- Nå nærmer premieren seg, og da kjenner jeg ganske godt at jeg lever ...

Han har ikke sett filmen selv ennå, men skal få se den ganske snart.

- Jeg håper det gjør meg roligere. Det blir helt sprøtt å sitte i salen med tusenvis av mennesker. Jeg vet ikke om jeg tør å bli sittende. Hadde det vært i dag, ville jeg sneket meg ut underveis, ler han.

Likevel tror han at det skal bli gøy:

- Alt jeg har sett ser utrolig bra ut, og jeg har troa på at alle vet hva de gjør. Og fordelen er at jeg ikke har vært skuespiller før, så jeg har ikke noe å tape, smiler han.

Her er høstens norske filmer:

«Thelma» - premiere 15. september

Joachim Trier er tilbake med denne filmen, som åpner Filmfestivalen i Haugesund denne uken. I midten av september kan resten av landet se den overnaturlige thrilleren om en ung kvinne som oppdager mystiske krefter.

«Askeladden - I Dovregubbens hall» - premiere 29. september

Endelig kommer en storfilm om Norges fremste eventyrhelt! Mikkel Brænne Sandemose står for regien av filmen om Espen Askeladd, Per og Pål som må redde prinsessen fra Dovregubben.

«Elias og Storegaps hemmelighet» - premiere 6. oktober

Alles favorittredningsskøyte er tilbake! Elias får jobb som redningsskøyte i storbyen, og det er ikke like enkelt som å være i Lunvik.

«Hva vil folk si» - premiere 6. oktober

Hjemme er 16 år gamle Nisha en pakistansk datter, ute er hun en norsk ungdomsjente. Men da faren oppdager at hun har en norsk kjæreste, forandres alt.

«Skyggenes dal» - premiere 20. oktober

Denne filmen frister med en blanding av eventyr og realisme. Seks år gamle Aslak og moren Astrid opplever noe grusomt, men klarer ikke helt å takle det. For å prøve å få svar, går Aslak inn i den mørke skogen.

«Gjengangere» - premiere 27. oktober

Dette er Norges første fengselsfilm. Yrkeskriminelle Josef er igjen i fengsel, og nå prøver han å redde en ung gutt på vei inn i den kriminelle verden.

«Karsten og Petra lager teater» - premiere 27. oktober

De to bestevennene er tilbake! Karsten og Petra blir bitt av teaterbasillen etter å ha sett en forestilling, og nå vil de lage sitt eget teater.

«Natta pappa henta oss» - premiere 27. oktober

En animert dokumentarfilm om en krevende barndom. Regissør Steffan Strandberg forteller sin oppveksthistorie, sett fra et barns perspektiv.

«Juleblod» - premiere 3. november

Hver julaften slår seriemorderen Nissen til. Nå har det gått 13 år, og politiet er nødt til å være raske hvis de skal stoppe ham før julaften.

«Rett vest» - premiere 10. november

En varm komedie om en vikarlærer som mister jobben samme dag som hans transseksuelle far får et mentalt sammenbrudd. Løsningen på problemene blir å reise over fjellet.

«Ekspedisjon Knerten» - premiere 17. november

Enda en barnehelt er tilbake på kino. Lillebror og Knerten flytter til Vestlandet, og Lillebror drømmer om å bli polfarer. Da Knerten plutselig forsvinner, blir drømmen med ett nesten sann.

«Hjemsøkt» - premiere 24. november

En ekte grøsser! Cathrine arver et gammelt gods, og vil helst kvitte seg med hele huset. Men først må hun reise til huset. Her oppdager hun at huset har flere hemmeligheter.

«Kurt Josef Wagle og mordmysteriet på Hurtigruta» - premiere 24. november

Oppfølgeren til «Kurt Josef Wagle og legenden om Fjordheksa». Nå befinner Kurt Josef Wagle seg på Hurtigruta, og her skjer det et drap.

«Kometen» - premiere 8. desember

Masterstudentene fra Den Norske Filmskolen står bak denne filmen. Åtte år gamle Gustav opplever at faren forsvinner. Alle tror at han har tatt sitt eget liv, men Gustav er sikker på at han er tatt av en UFO.

«Den 12. mann» - premiere 25. desember

Den sanne historien om Jan Baalsrud, som flyktet fra Gestapo gjennom et snødekket Nord-Norge under andre verdenskrig. Harald Zwart har regien og Thomas Gullestad har hovedrollen i den dramatiske overlevelsesfilmen.