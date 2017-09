Thorvald Steen: - Kunne jeg tatt en sprøyte for å bli frisk, ville jeg ikke gjort det

Forfatteren tar et oppgjør med sorteringssamfunnet.

Thorvald Steen (63) må utnytte dagens første timer til å gå. Etter klokken 12 er det ikke like lett å få bena til å lyde. Da er det stort sett rullestolen resten av dagen.

Som 17-åring fikk Steen diagnosen muskelsvinn.

Brakk begge anklene



Steen har skrevet over 40 bøker utgitt i 46 land. I han siste bok, «Det hvite badehuset», oppsøker hovedpersonen en nevrolog fordi han har begynt å falle uforklarlig, og får beskjed om at han mest sannsynlig kommer til å sitte i rullestol før han fyller 30 år.

- Dette er veldig identisk med min egen historie. I boken er det mitt eget liv jeg refererer til, og mange av hendelsene er egenopplevde. Boken dreier egentlig rundt samtalene med mor og tilbakeblikk på livet, hvor mye egentlig bygger på eget liv, sier Steen til Menneskeverd.

Da han fikk diagnosen, insisterte legen på at unge og aktive Steen måtte legge hoppskiene på hylla. Det kunne være livsfarlig å hoppe igjen. Men 17-åringen bestemte seg for et siste hopp, for å memorere følelsen. Det endte med to brukne ankler. Men hoppet husker han, og får ham fremdeles til å verdsette det å klare ting.

- Det har nemlig gitt meg en selvtillit om at jeg kan gjennomføre ting som virker helt umulig å gjennomføre. Når man får en kronisk diagnose, er det helsevesenet og ikke minst en selv som lager de aller største stengslene for den kroppen man skal leve med resten av livet. Den erfaringen jeg vil at andre skal ta med seg, er at når kroppen ikke vil lyde, så er det faktisk slik at de lengste svevene er de vi gjør i hodet. Denne erfaringen har gjort at jeg gjennom hele min karriere og liv har vært mer uredd enn jeg kanskje ville vært foruten.

Foreldrens taushet



Sykdommen har ennå ikke bundet ham til rullestolen, og han har lært å leve med den. Men de første månedene etter diagnosen var han i sjokk, og tankene ble suicidale. Det verste var uansett at familien ikke ønsket å snakke om sykdommen.

Årsaken til tausheten var at sykdommen fantes i morens familie. Steens onkel og morfar hadde den, noe han fikk vite lenge etter.

– Begge mine foreldre hadde vært veldig samkjørte i å hemmeligholde dette. Det gjorde at det ikke var noe jeg diskuterte eller stilte spørsmål ved. Jeg skjønte at det var meg og min diagnose og min kropp som jeg skulle bære resten av livet helt selv. Jeg hadde også delt oppfatningen av at samfunnet ikke nødvendigvis er hjertelig mot de av oss som er annerledes eller har en skavank, sier han til Menneskeverd.

Sorteringssamfunn



Steen beskriver seg selv som en lydig aktør, som sammen med foreldrene, opprettholdt ideen om et samfunn som sorterer vekk.

- En viktig årsak for å forstå hvor dypt nedfelt dette er i samfunnet vårt, er å se på historien. Etter andre verdenskrig skulle man tro at man fikk et helt annet syn på mennesket. Men så sent som i 1946 ga man faktisk nobelprisen i medisin til amerikaneren Hermann Joseph Muller, som snakket om å renske i menneskerasen. Han skrev rett ut at de som har en genetisk sykdom, har et stort ansvar overfor menneskeheten i å ikke få barn, noe som jeg selv har vært med på å trosse med store glede, og som jeg akter å fortsatt mene er et riktig etisk prinsipp. Denne kulturen var jeg og mine foreldre preget av da jeg fikk diagnosen.

Han mener tankegangen fortsatt eksisterer i dag.

- Innen medisinsk forskning i dag premierer man ikke det som handler om å bevare det som er annerledes, men man støtter aktivt forskning som bidrar til å sortere vekk.

Sykdommen del av identiteten



Steen holder også foredrag for fotballtrenere og idrettsutøvere om mentale teknikker. Med en syk kropp må man tenke som en idrettsutøver, mener han.

- Et av mine barn fikk en gang spørsmålet om hva de ville sagt om pappa kunne tatt en sprøyte med for eksempel stamceller som hadde gjort meg til en helt vanlig person uten denne muskelsykdommen. Sønnen min svarte at hvis pappa hadde tatt den, så ville jeg ikke vært pappaen hans lenger. Det samme mener jeg. Hvis jeg hadde fått tilbud om en slik sprøyte, ville jeg ikke ha tatt den, fordi sykdommen nå er en så stor del av min identitet. Jeg vil likevel ikke moralisere over dem som ville valgt noe annet enn meg. Jeg har venner som savnet meg på fotballbanen og i skiløypa. Men jeg ville fremdeles ikke takket ja til en slik sprøyte. Det er et stort poeng for meg at de av oss som er annerledes, vi må få lov til å være det.

Intervjuet med Steen er først gjengitt i Menneskeverd.

