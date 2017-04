Tine ble frastjålet minnene fra sin avdøde mann, våknet til en overraskelse på trappen

ANNONSE

Tine Bjørneboe fra Næstved i Danmark mistet mannen sin, Jacob, i fjor, etter mange års kamp mot kreft, skriver danske BT.

Sammen har paret to sønner, og tiden etterpå har naturligvis vært vanskelig. Så da familien opplevde å få huset sitt ranet, var det ekstra tungt å oppdage at tyvene hadde stjålet med seg Jacobs to datamaskiner, som inneholdt uerstattelige bilder og minner.

Tine gikk ut på Facebook og ba tyvene om å vise empati:

«Hvis du har noen form for empati, så kom tilbake med de tingene du har stjålet fra meg og mine bar. Det er minner fra mine barns nylig avdøde far og min mann. Jeg ber deg,» tryglet tobarnsmoren.







Uerstattelige minner



I tillegg til at tyvene fikk med seg Jacobs to datamaskiner, tok de også smykker og andre verdier for tusenvis av kroner.

Men det var de uerstattelige minnene som gjorde mest vondt å miste.

«De tok også andre ting, også av sterk personlig verdi for meg og barna, men de tingene betyr ekstra mye for meg fordi de er fylt med uerstattelige minner,» skrev Tine på Facebook.

Overraskelse på trappen



Facebook-innlegget fikk over 12.000 delinger, og det kan altså se ut som om meldingen nådde tyvene. For i dag morges da Tine skulle ut døren, fikk hun seg en gledelig overraskelse.

På trappen lå Jacobs datamaskiner, en mobiltelefon og en iPad, skriver danske TV 2.

«Optimismen har virket! Fellesskapet har virket! Åpenheten har virket! Å tørre å be om hjelp har virket,» skriver Tine på Facebook.

Hun takker alle som delte innlegget, og er overlykkelig over å ha fått tingene tilbake.

«Jeg har fått de viktigste tingene tilbake. Det er helt vilt! Jeg er så glad,» skriver hun.

