Tine og Q kutter meieriprodukter i hyllene

ANNONSE

Onsdag 1. februar er starten på det store lanseringsvinduet til matvareprodusentene og når en rekke matvarer relanseres eller nye skal inn, må noe vike.

Ingen nåde for milkshake



GÅR UT: Chai Latte, altså krydret te med melk, var ingen slager for Tine i 2016.

Fra de ulike leverandørene er det mye som blir borte fra hyllene.

Det skyldes noen ganger rene feillanseringer, at enkelte pakninger ikke er nødvendige eller at produktene selger mindre enn ønsket.

Fra Tine har man ikke vist nåde overfor disse produktene: Litago lettere sjokomelk, Milkshake (750 ml), Chailatte (330 ml) og Biola smoothie (300 gr).

Fra yoghurthyllen rydder Tine betraktelig og tar ut pakningen med 9 yoghurt høstfrisk, 4-pakk Sprett Pluss og yoghurt naturell (380 gr)

Produktet kan være en hit, men..



De siste årene har smakstilsatt kesam vært en hit, men mager blåbær ryker i år. Det samme gjør to produkter i «14»-serien - havregrøt med jordbær og granateple og cottage cheese med det samme.

Her kan vi anta at fruktkombinasjonen jordbær-granateple ikke slo helt an.

OVERLEVER IKKE: Denne varianten av cottage cheese med jordbær og granateple fra Tine forsvinner i februar.

Andre varer som ryker er lettmelk 1,2 prosent (275 ml) og lettmelk 0,7 prosent (275 ml). Kulturmjølk lett overlever heller ikke februar.

Søt skuffelse



For dere som har likt Riskrem med bringebærsaus i små 108 gram-pakninger, er kosen nå en saga blott.

Gresk yoghurt fra Q med sitron og appelsin forsvinner fra hyllene.

Fra Q-meieriene forsvinner den store Q Frokostyoghurt naturell i pose. Gresk yoghurt på pose (tidligere bare tilgjengelig i Coop) forsvinner sammen med gresk yoghurt med sitron og appelsin (på duobeger).

Vi var forøvrig ikke så negative til denne da vi testet yoghurtnyhetene i fjor.

Skyr med Cottage Cheese går også ut.

De to andre smakene lever videre (skogsbær og granola pluss mango og fersken).

(Av andre Tine-produkter ble ikke Norvegia med paprika 27 prosent noen hit eller Nordbo i skiver. Til middagsbordet kan du ikke lenger spise Høstgryte eller Thai red curry fra NÅ-serien).

Her er det vi testet i fjor: