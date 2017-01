To deltakere trakk seg fra Farmen

ANNONSE

Søndag røk Kari Jaquesson ut av «Farmen», etter en dramatisk tvekamp med Aylar Lie. Over én million nordmenn fulgte tvekampen på TV.

Men deltakerne får ikke tid til å sørge over å miste en deltaker. Mandag fortsetter konkurransen, og i kveldens sending ble det klart at Jaquesson valgte Vendela Kirsebom som storbonde.

- Det ble litt mye folk på et avsperret område



Friluftsblogger Tonje Helene Blomseth har flere ganger klaget over at det blir intenst for henne å bo så tett på mange mennesker. I begynnelsen av kveldens episode, valgte hun å trekke seg fra konkurransen.

- Det er litt mye for meg å være sammen med tolv mennesker 24 timer i døgnet. Og det har selvfølgelig mye å gjøre med at livsstilen min går ut på at jeg er stort sett alene med bikkjene på tur, sa hun i episoden.

Blomseth sier til Nettavisen at hun gjerne vil få fram at dette ikke handlet om menneskene på «Farmen».

- Jeg hadde ingenting imot noen av folkene - det var reality-biten jeg ikke trivdes så godt med. Jeg trives ikke med å settes på et område og ikke kunne dra derfra. Det ble litt mye folk på et avsperret område, sier hun.

Tonje Helene Blomseth syntes det ble for mye folk på et lite sted på Farmen.

Sa fra på forhånd



Hun påpeker at det ikke bare var deltakerne som var til stede under oppholdet.

- Det var også kameracrewet, som vi ikke ser på TV. Så vi var opptil 18 personer hver dag. Og jeg kunne ikke trekke meg tilbake heller, for det var så mye å gjøre hver dag, sier hun.

Det ble for mye for 22-åringen.

- Jeg gjorde crewet oppmerksomme på dette på forhånd, så de visste at dette kunne bli et problem for meg. Heldigvis gikk det helt greit å trekke seg, det virket som de hadde luktet lunta allerede, sier hun.

Vil treffes igjen



Hun forteller at hun trives bedre med de andre deltakerne nå etter at innspillingen er avsluttet.

- Jeg har god kontakt med Lars Barmen. Vi kom godt overens på gården. Jeg snakker også med Ingeborg (Luedlow, journ. anm.), og har hatt litt kontakt med Tore (Petterson, journ. anm.). Men jeg kunne tenke meg å treffe alle, sier hun.

Kommer du til å ta med deg noen av dem på vidda?

- Jeg tviler på at noen vil være med meg på tur etter alt jeg har fortalt om turene mine, ler hun.

Ingeborg Elisabeth D.M Luedlow, Leif-Einar Holthe, Tore Petterson, Tonje Blomseth, Lavrans Solli, Ida Gran-Jansen, Aylar Lie, Jarl Goli, Vendela Kirsebom, Petter Pilgaard, Kari Jaquesson og Lars Barmen er kjendis-deltakerne i Farmen.

Aylar Lie måtte også reise



Men dramatikken la seg ikke etter Blomseths valg. Mot slutten av episoden, ble Aylar Lie også nødt til å trekke seg.

- Jeg har en veldig nær slektning som har gått bort, så jeg må hjem. Det er veldig trist, sa hun til resten av detakerne.

Mens forrige uke var preget av uenigheter og krangling mellom Lie og Kari Jaquesson, hadde hun nå funnet seg til rette på gården. Derfor føltes det ekstra bitter å reise.

- Nå hadde jeg akkurat begynt å stortrives her. Og jeg begynte å bli veldig glad i dere alle sammen. Jeg har hatt et veldig fint opphold, sa hun.

Aylar Lie slo ut Kari Jaquesson etter en intens tvekamp søndag. Dagen etter måtte hun trekke seg.

Klar favoritt



Tonje Helene Blomseth innrømmer at hun føler det er dumt å trekke seg etter bare én uke.

- Jeg burde kanskje latt noen andre som var mer sugne få være med i stedet, og jeg føler meg litt dum som trakk meg. Men det hørtes ut som noe av det samme som jeg driver med til daglig. Det var realitydelen jeg slet med. Og det er ingen vits i å trumfe noe gjennom bare for å trumfe det gjennom, sier hun.

Nå som hun ikke kan vinne konkurransen, har hun en ny favoritt:

- Jeg heier på gode Lars, smiler hun.

Aylar Lie har ikke svart på Nettavisens henvendelse.

