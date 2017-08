Tobarnsmor (25) døde av å spise for mye protein

Funnet bevisstløs i sitt eget hjem.

Siden 2014 hadde den 25 år gamle australske tobarnsmoren Meegan Hefford konkurrert i bodybuilding.

Hun trente to ganger om dagen og gikk på en streng diett bestående av eggehviter og protein-shakes, som en del av forberedelsene til en ny konkurranse, da hun falt om bevisstløs i sin egen leilighet i Mandurah i Australia 19. juni, skriver Australia News 7.

DØDE: 25 år gamle Meegan Hefford døde etter å ha spist for mye protein. Det viste seg at hun led av en sjelden genetisk lidelse som hindrer kroppen i å bryte ned protein. Foto: Privat

Hun døde på sykehus få dager senere.

25-åringen - som arbeidet ved et sykehus for barn og studerte paramedisin - etterlater seg to barn på sju og fem år, skriver CNN.

Hadde sjelden lidelse

Undersøkelsene på sykehuset viste at 25-åringen, uten å vite det, hadde den sjeldne genetiske lidelsen «ureasyklus-lidelse», som hindrer kroppen i å bryte ned protein.

Dette kan føre til dødelige nivåer av ammoniakk i blodet og for mye væske i hjernen.

Lidelsen skyldes mangel på et enzym i ureasyklusen.

Kan utløses av høyprotein-diett

Ureasyklusen i friske kropper består av flere kjemiske reaksjoner som tar hånd om nitrogenatomer som blir frigjort ved nedbrytingen av aminosyrer. Ureasyklusen omdanner til slutt nitrogenatomene til urin, slik at kroppen kvitter seg med disse, ifølge Store medisinske leksikon.

Dette skjer ikke hos personer med ureasyklus-lidelsen. Derfor vil nitrogen, i form av ammoniakk spre seg i blodet, og til slutt nå hjernen. Dette kan i verste fall være dødelig.

- Ensym-mangelen kan være såpass mild at kroppen er i stand til å avgifte ammoniakk på en tilstrekkelig måte, helt til det dukker opp en utløser, sier administrerende direktør for stiftelsen National Urea Cycle Disorders Foundation, Cynthia Le Mons, til CNN.

En slik utløser kan være virusinfeksjoner, stress eller en høyprotein-diett.

- Hun kunne ikke ha oppdaget at hun hadde det, for dette er ikke noe man rutinemessig testes for, sier Michelle White, 25-åringens mor.

- Hun spiste alt for mye protein

Det var etter datterens død at White fant proteintilskudd på 25-åringens kjøkken, sammen med en streng matplan. Da forsto hun at datteren hadde levd på en ubalansert diett fordi hun forberedte seg til en bodybuilder-konkurranse.

- Hun spiste alt for mye protein, og dette trigget lidelsen hennes.

Le Mons i National Urea Cycle Disorders Foundation sier at symptomene vanligvis er nyanserte, og at de ofte ikke blir lagt merke til.

- Milde tilfeller av sykdommen kan innebære at folk kan oppleve konsentrasjonsvansker, trøtthet og oppkast.

Hvilke symptomer Meegan Hefford eventuelt opplevde, er ikke kjent.

- Hun rakk så mye

Moren håper nå at datterens historie kan redde liv, og hun mener tilgangen til proteintilskudd bør reguleres bedre.

Til New York Post har White beskrevet hvilken smerte hun føler etter å ha mistet datteren.

- Det er forferdelig, jeg kan ikke forstå at hun er borte. Nå prøver jeg bare å fokusere på det positive, nemlig at vi fikk 25 år sammen og at hun rakk å gjøre så mye de årene. Det føles nesten som at hun visste at hennes tid skulle bli kort.

Her er et utdrag fra Heffords Instagram-profil:

Sunshine and coffee 😍 Et innlegg delt av • MEEGAN HEFFORD • (@meeganheff) onsdag 07. Juni. 2017 PDT

'It's not going to be easy, but it will be worth it' 😍 Just working on my weaknesses to turn them into strengths 👊🏻😈 Et innlegg delt av • MEEGAN HEFFORD • (@meeganheff) onsdag 31. Mai. 2017 PDT

Sneaky 📸 Et innlegg delt av • MEEGAN HEFFORD • (@meeganheff) mandag 22. Mai. 2017 PDT

Sometimes I get out of my gym clothes 🙈 Et innlegg delt av • MEEGAN HEFFORD • (@meeganheff) søndag 14. Mai. 2017 PDT

