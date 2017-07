Tok to sykedager for å fokusere på sin mentale helse, nå går svaret fra sjefen viralt

«Du går foran som et godt eksempel for oss alle.»

«Hei team. Jeg tar fri i dag og i morgen for å fokusere på min mentale helse. Jeg håper på å være tilbake i neste uke, uthvilt og tilbake i 100% form.»

Det skrev Madalyn Parker i en e-post til kollegaene sine i det amerikanske selskapet Olark. Svaret hun fikk fra sjefen sin, Ben Congleton, går nå sin seiersgang på sosiale medier, med over 13.000 delinger på Twitter. Det er i tillegg omtalt av flere utenlandske aviser, deriblant TIME og Huffington Post.

Congleton reagerte nemlig utelukkende positivt på Madalyns ærlige e-post:

«Hei Madalyn. Jeg vil personlig takke deg for å sende en slik e-post. Hver gang du gjør det så ser jeg på det som en påminnelse av hvor viktig det er å bruke sykedager på mental helse - jeg synes det er utrolig at dette ikke er standard praksis ved alle organisasjoner. Du går foran som et godt eksempel for oss alle, og bryter ned stigma slik at vi alle kan fungere hundre prosent på jobb.»

Madalyn har selv delt mailutveksklingen på Twitter:

- Lett å si at man ikke føler seg bra



I et innlegg på Medium skriver Congleton at han synes det er viktig at de ansatte føler at de kan være ærlige med sjefen sin:

SJEFEN: Ben Congleton i Olark.

«Det er utrolig vanskelig å være ærlig når det kommer til mental helse på arbeidsplassen. I slike situasjoner er det lett å si til kollegene at man «ikke føler seg bra». Selv i trygge miljø er det uvanlig å være ærlig med kolleger om psykiske helseproblemer. Jeg ønsket å ta tak i dette, og ville uttrykke takknemlighet overfor Madalyn, som er modig nok til å bidra til å normalisere mentale helseproblemer.»

Congleton sier at han ikke kan forstå at man i 2017 fortsatt ser på det å snakke om mental helse som kontroversielt.

- Jeg synes egentlig at noe sånt som dette bør være normalen. Dette er helt vanlig for oss, det er ikke noe nytt, sier Congleton til TIME, og fortsetter:

- Så mange lever i frykt for å være åpen om psykiske problemer på arbeidsplassen. På mange måter gjør den frykten problemene større.

Norge på sykefraværstoppen



Norge ligger på topp når det kommer til sykefravær. I 2013 slo OECD fast at Norge har det høyeste sykefraværet og de høyeste kostnadene knyttet til fravær i hele OECD.

Venstre har lenge stått alene om å ønske å kutte i sykelønnen.

SYKELØNN: Sveinung Rotevatn (V) og Venstre vil kutte i sykelønna, men sier ikke noe om hvor mye de vil kutte eller hvordan det skal skje.

- Vi har i mange år hatt et svært høyt sykefravær i Norge, langt høyere enn det vi kan akseptere. Venstre vil derfor ta i bruk kraftigere grep, og foreslår derfor en endring i sykelønnsordningen, som innebærer at arbeidsgiver får et ansvar for å tilrettelegge for arbeidstaker med mål om å forhindre langtidsfravær. I tillegg vil vi innføre en egenandel for arbeidstaker ved sykefravær, uttalte Sveinung Rotevatn (V) til Nettavisen i 2016.

I vår gikk imidlertid flere av ungdomspartiene ut med beskjed om at de ønsket å kutte i sykelønnen, men fikk kritikk fra AUF-leder Mani Hussaini.

- De seks ungdomspartiene ønsker altså å straffe folk for at de blir syke. For det første er det ikke sånn at folk automatisk blir friskere av at vi kutter i sykelønna, og for det andre vil dette gjøre hverdagen enda mer usikker for mennesker som allerede har en veldig usikker hverdag, uttalte Hussaini til Nettavisen.

