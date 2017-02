Tone Damli tar oppgjør med media

ANNONSE

Da artist Tone Damil (28) var gjest i TV 2-programmet «Senkveld» denne uken fortalte hun at hun opplevde VGs dekning av lanseringen av låten «Pinnacle», som en heksejakt, skriver TV 2.

På bloggen sin utdyper hun kritikken mot VG og ønsker å minne mediene om hvilken makt de har.

- Alt lå an til å bli et veldig bra singelslipp, og jeg var så takknemlig og glad for mottakelsen jeg fikk. Samtidig som alt dette fine skjedde, begynte VG med det som føltes som en kampanje for å sverte utgivelsen.

Under Vixen Blog Awards gjorde Tone Damli comeback med låten «Pinnacle».

- Det vet alle som jobber med musikk

Hun skriver videre at spesielt en journalist var på henne og teamet hennes hele tiden, og at det hver dag i en uke kom artikler som inneholdt «negativitet, spekulasjoner og drittkasting».

- Det hele toppet seg da det etter en uke sto med store bokstaver på toppen av VG at låten min hadde «FLOPPET». Da hadde den vært ute i sju dager, og på et så tidlig tidspunkt kan man ikke si noe om en låt har floppet eller ikke. Det vet alle som jobber med musikk.

- Media har masse makt, og ved konstant flyt av negativ informasjon vil det påvirke folk sin oppfatning av en ting, sånn er det bare. Og det gjelder ikke bare musikk, men generelt hvordan de vinkler sakene sine, skriver hun videre.

Låten fikk terningkast to i VG og tre i Dagbladet.

- Slik jobber ikke vi

Nyhetssjef for VG Rampelys, Atle Jørstad, uttaler til NRK at det blir feil å kalle VGs dekning av singelslippet for en svertekampanje.

- Det innebærer at vi gikk inn for å ødelegge for henne. Sånn jobber vi ikke. Jeg skjønner at Damli reagerer på å få terningkast to, men hun er vurdert på helt vanlige kriterier av en proff anmelder.

Han sier videre at han forstår at 28-åringen ikke liker å få låten omtalt som en flopp, men at han har tall som viser at både da og nå tilsier at den har vært mislykket kommersielt.

Jørstad er også uenig i at flertallet av sakene hvor Damli ble omtalt i tiden rundt utgivelsen var vinklet negativt.

