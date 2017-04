Toppblogger raser over Botox som naturlig del av «bli ny-dag»

ANNONSE

Anledningen er en konkurranse Gjøvik Handel- og Næringsforening arrangerer den 6. mai.

Premien er en «bli ny-dag». En del av premien som tilbys av næringsforeningen, er blant annet ny hårfrisyre, ansikts- eller kroppsbehandling, nytt antrekk og kosmetiske inngrep i form av Botox eller filler. Vinnerne skal få bli stylet av kjendisstylist Erlend Elias.

Da Nettavisen-blogger Marte Frimand-Anda, som selv bor på Rauland, så reklamen for konkurransen var hun først positiv. Helt til hun så at en del av premien er Botox og fillers.

- Ett sted må grensa gå, sier Nettavisen-blogger Marte Frimand-Anda.

«Etter å ha lest teksten, vet jeg ikke helt hva jeg skal tro. Man kan nemlig vinne ny hårfrisyre, ansikts- eller kroppsbehandling, en kveld med bobler og fingermat, nytt antrekk, sko, veske, annet tilbehør og ... Botox eller filler etter behov. Botox eller filler! Botox og filler som en helt naturlig del av en bli ny-dag? I en konkurranse uten aldersgrense? Er det greit?» skriver hun i sitt blogginnlegg på «Vinn gratis Botox og filler(!)» på bloggen sin Casa Kaos:

Daglig leder i Byen vår Gjøvik, Svein Håvar Korshavn har dette å si:

- Dette er en konkurranse der butikker og næringsdrivende i sentrum bidrar med en vare eller tjeneste de allerede tilbyr. Det vi derimot ser er at vi kunne presisert er at det selvsagt er 18 års aldersgrense og at målgruppen her er voksne damer. Ikke unge jenter.

(Arrangørene har etter påpekning av manglende aldersgrense nå forandret teksten på sine Facebook-sider og lagt til setningen: «18 års-aldersgrense - Bli ny for voksne damer!»)





- Mange etterspør botox og filler



- Er kosmetisk kirurgi som filler og Botox er en naturlig del av «å bli ny» for denne gruppen?

- Er du 18 år, trenger du ikke å bli ny. Men vi vet at en del kvinner på 40 pluss etterspør og bruker Botox og filler i dag, og da syns ikke vi det kan være veldig kontroversielt at det er en av behandlingene som tilbys sammen med hårfrisering, ansiktspleie og nye klær. Vi tar heller ikke stilling til om folk bruker dette eller ikke.

- Ærlig talt, ett sted må grensen gå, mener Marte Frimand-Anda. Ett sted må vi sette ned foten i dette perfeksjonssamfunnet vårt, og si at nok er nok. Jeg syns den grensa går akkurat her, mellom frisørtime og Botox og fikk et veldig behov for å si ifra, sier hun til Nettavisen.

- De sier at deltakerne ikke er bra nok som de er



Hun legger til at hun syns det er fint at foreningen tar selvkritikk på at de burde hatt en aldersgrense på konkurransen, men mener likevel at Botox og filler ikke har noe i en slik konkurranse å gjøre.

- Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor, mener daglig leder i Byen vår Gjøvik, Svein Håvar Korshavn.

- For meg handler en «bli ny-dag» om å gjøre det beste ut av det utseendet man allerede har. Ikke om å endre på utseendet sitt med kosmetisk kirurgi. For når Gjøvik handel- og næringsforening mener Botox og filler må til for å bli ny, så sier de samtidig at deltakerne ikke er bra nok som de er, men at de må sette sprøyter med nervegift og sprøyte ting inn i ansiktet for å bli fine nok.

Flere med henne har latt seg provosere på Facebook-sidene til foreningen:

«Vi er ikke der enda, at Botox og sminke er likestilt. Vi er derimot ikke så langt unna, når dere ukritisk har gått ut med markedsføring som dette» skriver en.

En annen Facebook-bruker har kommentert at han syns dette er en fin mulighet for de som ikke har så mye å rutte med.

«Så koselig at folk som føler seg grå og triste, men kanskje ikke har råd til å fornye seg, også får en mulighet til å føle seg bedre.»

- Har dere et samfunnsansvar som tilbydere av en slik konkurranse?

- Vi føler at vi tar vårt samfunnsansvar på alvor, og arrangerer en rekke ting i Gjøvik sammen med handelsstanden hvor vi gjør nettopp dette. Som Barnas Dag hver sommer, Juleby-arrangement for familier og vi er medarrangør av P4 Vinterlyd sammen med Kreftforeningen. I vårt arbeid med byutvikling jobber vi daglig for at Gjøvik skal være en åpen og inkluderende by og at byrommene og butikkene er tilrettelagt for alle, sier Korshavn.

- Kunne dere ha tilbudt en bli ny dag uten en premie som inneholder Botox og filler?

- Det kunne vi og det har vi også gjort tidligere, men dette er en av de tingene vi ser at folk vil ha og vi vil også være konkurransedyktige.

Det mener Marte Frimand-Anda på langt nær er godt nok.

- Ja, mange skjønnhetssalonger tilbyr Botox og filler i dag. Men det betyr ikke at det er greit å ha dette som premie i en konkurranse.

