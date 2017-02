Trakk seg fra «Farmen»: - Jeg er livredd vann

ANNONSE

Onsdag rett før den siste semifinalen skulle avgjøres, kunne TV-seerne se at Tore Petterson valgte å trekke seg fra «Farmen Kjendis».

- Angst



- Jeg så det første programmet kvelden før jeg skulle inn på gården. Jeg hadde aldri sett det før. Og da så jeg en sånn vannløype. Jeg er livredd vann og jeg fikk så angst. Så jeg sa til meg selv at om den øvelsen kom, så ville jeg ikke gjøre den, sier Tore Petterson til Nettavisen.

Tidligere onsdag gikk Petterson kraftig i rette med produksjonen av «Farmen».

- Jeg er rimelig forbanna over hvordan jeg er blitt fremstilt, sa han til Nettavisen.

Han hevdet at han var blitt spurt om å delta som komiker i «Farmen», men at han fremsto som en voldsom sutrekopp fordi produksjonen stort sett har strøket all humor fra episodene.

FARVEL TIL FARMEN: Farmen-oppholdet tok slutt for Tore Petterson.

- Overvant meg selv



- Jeg gikk inn med det for øye at jeg skulle overvinne meg selv, og det gjorde jeg hver dag. For meg var det som å vinne «Farmen» hver eneste dag. Men det er bare gøy til et visst punkt. Jeg så på den herlige gjengen, og tenkte at nå vil jeg hjem og være sammen med vennene mine.

Petterson, kjent fra både «Sofa» og som dommer i «Skal vi danse», forteller at han likevel mener at det var en klok avgjørelse å takke ja til å være med i første «Farmen Kjendis», spesielt når programmet har sprengt en million-skalaen.

Bestemt sløyfe



Men han er lei seg for at han er fremstilt som arbeidssky.

- Når Virke ikke ringer før 12, fordi de tror du er glad i å sove, er det ikke gøy lenger, sa han til Nettavisen.

Onsdag valgte han å stå over den siste konkurransen. Dermed kom han sist, og måtte pakke snippsekken og dra hjem.

- Det var helt ok, jeg hadde allerede bestemt meg for hvilken tversoversløyfe jeg skulle ha på meg da jeg kom hjem, humrer han.