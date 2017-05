Trondheim kommune slår alarm etter flere selvmord- og selvmordsforsøk blant ungdomsskoleelever

ANNONSE

Kommunalsjef for barne- og familietjenesten i

Trondheim kommune, Hilde Vikan, sier de støtter seg til forskning som viser at det er viktig å være åpen.

- Det å tie i hjel gjør mer skade enn det å være åpen, sier Vikan til NRK Trøndelag.

Det var NRK som først omtalte brevene og hendelsene.

Hever omsorgsnivået



- Vi har sendt ut brevet fordi vi ønsker å heve omsorgsnivået rundt barn

og unge som sliter, sier kommunalsjef for barne- og familietjenesten i

Trondheim kommune, Hilde Vikan til TV 2.

Bakgrunnen er etter det TV 2 erfarer at flere elever i løpet av de seks siste ukene har tatt livet av seg eller forsøkt å begå selvmord.

Netflix-serie



Rektorene på skolene skriver at mai måned er en utfordring for mange ungdommer da de settes under press med eksamen, rus og brutte forventninger tilhørende dette, melder TV-kanalen.

Samtidig trekker de frem Netflix-serien «13 Reasons Why» som er blitt beskyldt for å glorifisere selvmord.

Nettserien handler om en 17 år gammel jente som begår selvmord og etterlater seg tretten videoopptak og beskjeder til personer som har laget henne. En av produsentene, Selena Gomez, har svart på «13 Reasons Why»-kritikken.

– Noen få av hendelsene er knyttet til TV-serien, og det er nok til å sette oss i full beredskap. Det er veldig viktig at voksne kommer i posisjon og klarer å snakke med ungdom om hvordan de har det, slik at de som trenger hjelp får det, sier Vikan til TV 2.

ROPER VARSKU: Serien 13 Reasons Why, som omtaler en ung jentes selvmord i detalj, har fått kraftig kritikk, men er en superhit blant tenåringer.

Organisasjonen Voksne for Barn sa onsdag til Side2 at de opplever flere henvendelser etter seriestart.

- Hovedformålet med denne serien er å underholde. Og forhåpentligvis kan serien skape refleksjon rundt temaet. Men den kan også sette unge mennesker på farlige tanker. Vi vet at miljømessige faktorer ved selvmord, og dramatiske og sensasjonelle skildringer som viser tid og sted og beskrivelser av selvmord, kan være potensielle farer. Jo mer man går i detalj, jo sterkere er potensialet for smitte. Alt dette vises detaljert i serien, sier Kari Næss til Side2.

Mer skade å tie ihjel



Nylig valgte Netflix å legge en sterk advarselsplakat foran alle episodene av serien, og ikke bare noen få. De holder imidlertid fast på at de mener at serien har en forebyggende effekt.

Siden den ble sluppet på Netflix, er «13 Reasons Why» blitt svært omdiskutert. Den har fått kritikk for måten den skildrer selvmord på en overfladisk måte, og at den ikke viser tenåringer at det finnes alternativ til å ta sitt eget liv når man har det vanskelig. Kritikken har også gått ut på at det ikke settes selvmordstanker i sammenheng med psykiske problemer.