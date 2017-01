Tørrfôr gir økt diabetesrisiko for katter

ANNONSE

Om lag 2.000 katter deltok i undersøkelsen som er gjort av Sveriges landbruksuniversitet (SLU).

At overvekt kan føre til diabetes, er ikke så overraskende. Men at tørrfôr er en risikofaktor for katter med normalvekt, har ikke blitt påvist tidligere. En forklaring kan være at tørrfôr inneholder mer karbohydrater enn våt kattemat.

– Katter er ikke tilpasset til å spise karbohydrater. Men det går ikke an å lage tørrfôr av bare proteiner og fett. Man trenger karbohydrater i framstillingen, sier Malin Öhlund, doktorgradsstipendiat ved SLU i Uppsala.

Hos overvektige katter er det ikke påvist noen sammenheng mellom tørrfôr og diabetes, noe som forklares ved at overvekt i seg selv er en stor risikofaktor. I tillegg er innekatter mer utsatt for å få diabetes enn katter som går ute.

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

Katter som bare spiser tørrfôr, er mer utsatt for å få diabetes enn katter som også får vårfôr.