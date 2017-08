Trude Drevland (70) :  - All treningen kommer til å bli det verste

Tidligere ordfører i Bergen, Trude Drevland, er klar for Skal vi Danse.

- Jeg har vært mye ufrivillig på skjermen, så det er jo et godt utgangspunkt, spøker hun til Nettavisen.

Trude Drevland er seg selv lik når hun inntar scenen på Hotel Christiania i Oslo under presselanseringen av «Skal vi danse?»-deltakerne.

I en mønstrete kjole, høye hæler og høyt hår svinger hun seg ned trappene, som eldstemann av de 12 kjendisene vi får se i høstens program på TV 2.

- Jeg håper jo at dette skal gi meg en skikkelig boost, innrømmer hun til Nettavisen.

- All treningen kommer til å bli det verste, sier Trude Drevland til Nettavisen.

- Jeg har det bedre



Siktelsen mot den tidligere Bergen-ordføreren ble henlagt i 2016 og selv om hun få dager etter ble ønsket velkommen tilbake til bystyret i Bergen, valgte hun å takke nei til å vende tilbake til politikken i Bergen.

Nå kaller hun seg ufrivillig pensjonist.

- Hvordan har du det nå?

- Jeg har det bedre. Nå lever jeg livet og dette kommer til å bli veldig spennende.

- Ditt siste møte med TV var av mer ufrivillig karakter, hvordan blir det å være på skjermen i et underholdningsprogram?

- Å være ufrivillig på skjermen var en del av livet. Men dette går bra, det er jo et godt utgangspunkt, kan man si. Nå er jeg klar for nye takter. Og jeg håper jeg blir tatt godt imot.

- Jo takk, du. Formen er helt passelig



- Har du danseerfaring?

- Det beste er å være seg selv, sier Trude Drevland.

- Jeg liker å danse. Jeg har jo årevis med erfaring. Og jeg er jo fra Nord-Norge, så sving har jeg jo dansa en del. Men altså proff-dans er helt nytt for meg.

- Hvordan er formen?

- Jo takk, du. Formen er helt passelig. All treningen kommer til å bli det verste, men det er jo en bonus å komme i form.

- Trener du nå?

- Jeg går en del turer. Men ellers trener jeg ikke så mye.

Under kan du se hva Trude Drevland gleder seg mest til:

- Det beste er å være seg selv



- Hvordan skal du vinne folkets gunst?

- Det beste er å være seg selv. Og hvem folk vil stemme på, det tror jeg folk klarer å finne ut av selv, uten min hjelp. Men jeg håper jo at noen vil stemme på meg.

- Bergen ligger ditt hjertet nært. Hvordan blir det å bo i Oslo?

- Fabian Stang har jo allerede understreket at jeg er blitt Oslo-beboer. Oslo kommer til å bli så fint, jeg har jo bodd her i seks år tidligere. Også vet jeg jo at jeg kommer tilbake til Bergen!

Lørdag 02.september starter første program av «Skal vi danse?» på TV 2.