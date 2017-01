Trump svarer «Hillary-elskende» Meryl Streep

ANNONSE

Skuespiller Meryl Streep fikk stående applaus for sin taleunder Golden Globe søndag, der hun blant annet tok for seg nyvalgt presidentDonald Trump. I sin takketale etter å ha mottatt pris for lang og tro tjeneste, sa hun blant annet at hun gråt da hun så hvordan Trump parodierte en journalist med et fysisk handikap.

- Det knuste hjertet mitt da jeg så det, og jeg klarer ikke glemme det. For det var ikke en film, det var virkeligheten, sa Streep.

- Det instinktet at man skal ydmyke, når man har en offentlig posisjon, det påvirker oss alle, fordi det gir tillatelse til at alle kan gjøre det. Mangel på respekt avler mangel på respekt, vold avler vold. Når mektige personer bruker sin posisjon til å mobbe, er vi alle tapere.

Hillary-elskere



RESPEKT: Meryl Streep talte godt om hvordan respektløshet forplanter seg - med klar beskjed til USAs kommende president Donald Trump.

Det tok ikke lang tid før Trump, som innsettes senere denne måneden, tok til motmæle. Til New York Times sier han at han ikke har sett Streeps tale, men at han ikke er overrasket over at «liberale filmfolk» kritiserer ham, og at Streep er en «Hillary-elsker».

- Jeg gjorde aldri narr av noen. Jeg stilte spørsmål ved en journalist som ble nervøs fordi han endret på historien. Folk sier fortsatt at jeg med vilje gjorde narr av ham, som om Meryl Streep og andre kan lese tankene mine.

- Og husk, Meryl Streep introduserte Hillary Clinton på demokratenes landsmøte, mange av de folka (Hollywood, red.anm.) støtter Hillary.

Prisdryss



Streep nevnte aldri Trump ved navn i talen, men salen hadde likevel ikke problemer med å skjønne hvem hun snakket om.

Den store vinneren under søndagens prisutdeling var ellers filmen La La Land, som hanket inn hele sju priser. Blant annet for beste mannlige hovedrolle, som gikk til Ryan Gosling.