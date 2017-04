Tusener er rørt av Connors løfte til bestemoren

ANNONSE

Skoleballet er en viktig feiring for tenåringer. For amerikanere ligger det mye prestisje i å gå på ballet med en perfekt date, og mange gutter jobber hardt for å skaffe seg en date med drømmejenta.

Connor Campbell fra South Carolina klarte å skaffe seg skolens fineste date.

- Det var helt fantastisk



For et år siden sa han til bestemoren Betty at han ville ta med henne på skoleballet i 2017, fordi hun aldri hadde vært på skoleball før. Bestemoren trodde han tullet, men han sto på sitt.

Og da skoleballet ble arrangert forrige helg, var det nettopp bestemoren som var daten hans.

- Det var helt fantastisk, sier Betty til ABC News.

Ingen danser



Vennene til Connor hadde ikke noe negativt å si om det originale valget.

- Alle ville danse med henne, sier Connor til lokalavisen JournalScene.com.

Men det var Connor hun helst ville danse med.

- Det var rundt 100 barn på skoleballet, og alle var så snille og kom bort og tok meg i hånden, og så fikk jeg Connor til å danse med meg. Han er ingen danser, men det er jeg, sier hun spøkefullt til ABC News.

High school junior takes his 93-year-old grandmother to prom. Grandmas are seriously the best. pic.twitter.com/NLSDiBtbpb — Woodman (@woodmank104) 5. april 2017

Rosa kjole



Selv om bestemoren er 93 år gammel, hadde hun den samme forberedelsen til ballet som de fleste andre jenter: Hun jaktet på kjole og sko.

- Jeg kikket i katalogen og jeg så en nydelig rosa kjole med en lys jakke, og jeg synes jeg ser fin ut i rosa, sier hun.

Hun fikk også nye sko, og før ballet ordnet hun neglene og fikk hjelp med sminken.

Neste år vil imidlertid ikke bestemoren være med på ball.

- Da får han finne seg en kjæreste, sier hun.