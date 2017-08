Tusener hyller Facebook-innlegg om barn på fly

Kesha Bernard har et godt råd til medpassasjerer som irriterer seg over gråtende barn.

Du har kanskje opplevd å sitte på et fly og irritere deg over en unge som ikke klarer å være stille? Eller kanskje har du selv vært forelderen som desperat prøver å roe ned et engstelig barn, mens du føler de irriterte blikkene til medpassasjerene?

Amerikanske Kesha Bernards Facebook-innlegg om nettopp dette har nå suksess i sosiale medier. Over 100.000 har delt innlegget, mens over 200.000 har trykket liker.

Rasende barn



Bernards forteller at hun nylig skulle på ferie uten sine to små barn. Like etter at hun setter seg på flyet, hører hun at en baby begynner å gråte.

«Jeg er selvsagt vant til gråting og sutring, så jeg overhørte det. Alle andre rundt meg startet å sukke og stønne og mumle,» skriver hun.

Snart begynner et nytt barn å gråte, og Bernards oppfatter at det sitter en mor alene med tre barn noen rader bak. Det ene barnet har fått et raserianfall på grunn av beltet, og moren prøver å trøste begge de gråtende barna. Det siste barnet sitter rolig ved siden av.

«Ikke noe problem ... jeg har mammaevner og kan ignorere det ... MEN jeg kan IKKE ignorere dette,» skriver hun.





Ble oppgitt



Det rasende barnet har sparket borti setet til damen foran seg, og damen reagerer med å gripe tak i barnets bein med streng mine.

«Mens dette skjer, blir flyverten bare stående der ... og lytte. Uten å gjøre noe».

Bernard blir stadig mer oppgitt.

«Folkens, dette er et fullt fly, og jeg satt her i 15 minutter og ventet på at noen nærmere kvinnen skulle hjelpe, for jeg er omgitt av voksne som bryr seg, ikke sant? (Feil)».

Hun ser seg om, men ser ikke annet enn irriterte ansikter rundt seg.

«En voksen dame holdt hendene over ørene og laget en stygg grimase til moren. Og la meg påpeke at moren var så ufattelig rolig, altså, jeg ville ha startet å gråte for lengst».





Hjalp moren



Til slutt får Bernard nok.

«Jeg reiser meg fra setet og går noen rader bakover og spør om hun trenger hjelp (det er tydeligvis vanskelig å gjøre). Hun gir meg umiddelbart babyen. Så jeg tar babyen og setter meg for take off ... gråtingen sluttet! Så jeg sitter her og holder den nydelige babyen som sovner,» fortsetter hun.

Nå oppfordrer hun andre til å tenke på samme måte.

«Hvis noen trenger hjelp, så for guds skyld, HJELP DEM. Klaging og mumling gjør ikke annet enn å få personen som trenger hjelp til å føle seg verre (...) Hjelp hverandre, det gjør alt lettere. Jeg lover at du ikke dør av det,» avslutter hun.





Mange støttende kommentarer



Facebook-innlegget har fått over 200 kommentarer - og alle støtter Bernard. Mange deler også sine mareritthistorier fra flyturer med små barn.

«Jeg har fløyet mye de siste to årene. Omtrent 20 ganger. På hver eneste flygning jeg har vært på, har det alltid vært gråtende barn. Det er bare en del av livet. Det er grenser for hvor mye foreldre kan gjøre når de har gråtende barn på et lite område. Jeg applauderer deg for at du ikke bare satt stille mens moren måtte klart seg selv».

«Jeg hadde en toåring bak meg på flyet for noen måneder siden. Barnet grep stadig tak i t-skjorten min og dro håret mitt gjennom åpningen mellom setene. Hva gjorde jeg? Jeg lekte med barnet en stor del av den halvannen time lange turen. Vi lekte borte-tittei, jeg lagde grimaser, egentlig alt som fikk den lille jenta til å le».

«For noen år siden var jeg den moren, på flyet med fire barn alene. Takk for det du gjorde. Jeg ville ha satt stor pris på at noen hjalp meg».

«Jeg har vært den dama. På en tre timer lang flytur med tre små barn. Jeg kjøpte fire billetter på én rad, men ble flyttet bak i flyet hvor setene var plassert to og to, så mine to- og treåringer måtte sitte på en rad alene mens jeg satt med babyen. Ingen flyverter hjalp meg når barna måtte på do eller skifte bleie, så jeg måtte ta alle inn på doen samtidig og skifte bleia i setet. Det var grusomt. Jeg begynte å gråte i det øyeblikket jeg gikk av flyet».

«Jeg har selv fløyet med tre barn for ikke lenge siden, og hadde en lignende erfaring. Min lille gutt (åtte måneder gammel) tålte ikke dottene i ørene. Han tygget på skulderen min for harde livet. Jeg ble faktisk bedt om å sette meg på toalettet (husk at jeg hadde to eldre gutter med meg)».