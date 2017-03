Tusener ler av Håvards MGP-kommentar

ANNONSE

Frp-politiker og statsråd Terje Søviknes var én av dem som reagerte på innholdet i Melodi Grand Prix, da sangkonkurransen ble sendt på NRK lørdag kveld.

En annen som ikke helt visste hva han skulle mene om sangkonkurransen, var Håvard Qvenild fra Melhus.

Han valgte å reagere humoristisk på MGP-programmet, i en Facebook-post som involverte Rema 1000.

- Kommer tilbake med soppen...

I posten «klager» han til matvaregiganten over å ha fått noen mistenkelige sopparter i stedet for sjampinjongen han trodde han hadde kjøpt, med en viss hallusinerende effekt.

«Sitter nå og ser på TV (MGP) og ser ei dame med reinhorn i håret, dansere med bjørneansikt, Rune Rudberg med Sabeltannhatt og ei dame som danser med en vinkelsliper. Kommer innom på mandag med soppen som ble til overs...» skriver Qvenild i posten, som har gått viralt dagen etter MGP-sendingen.

I skrivende stund har posten fått over 10.000 «likes», fått nesten 1.000 kommentarer, og er blitt delt over 2.200 ganger.

Antakelig er det også god reklame for den lokale Rema 1000-butikken på Melhus, som har litt over 2.500 følgere på Facebook.

- Usikker på om det var morsomt

- Det er en bitteliten, uskyldig kommentar som bare har ballet på seg, sier Qvenild til Nettavisen på søndag.

Han hadde ikke forventet at posten skulle spres i en så stor fart.

HOBBYHUMORIST: Håvard Qvenilds kommentar om lørdagens MGP-sending har blitt en «hit» på nettet.

- Nei, er du gal? Jeg var usikker på om det var artig i det hele tatt, så jeg la den bare inn på siden til den lokale Rema 1000-butikken. Så har den blitt delt og likt og kommentert, sier han.

Han hadde handlet sjampinjong til pizzaen som han nøt lørdag kveld, mens Melodi Grand Prix sto påslått i bakgrunnen.

- Jeg fulgte bare med på sendingen med et halvt øye, men jeg så jo at det bare ble merkeligere og merkeligere. Så tenkte jeg at dette måtte kommenteres på et eller annet vis. Jeg skjønte ikke helt hvordan jeg kunne angripe det, men så hadde jeg pizzaen på bordet, og jeg fikk en idé om å ha det artig med soppen, forklarer han.

Fornøyd med 30-40 likes

10.000 likes hadde han aldri forestilt seg.

- Jeg har en privat Instagram-konto. Der er jeg fornøydmed 30-40 likes, jeg.

Noen Melodi Grand Prix-ekspert regner han heller ikke med å bli i nærmeste fremtid.

- Hva synes du om programmet?

- Jeg er ikke noen tilhenger av det, og hadde ikke planlagt å se det i det hele tatt. Musikken er vel så som så, sier Qvenild.

