TV 2 ordner opp i skatte-blemma for «Lothepus» og «Skal vi danse»-Eilev

Søndag dro Lei Einar «Lothepus» Lothe det lengste strået da han vant «Farmen kjendis» foran Ida Gran-Jansen. I tillegg til champagnesprut og TV-seernes varme omfavnelse, fikk han også en bil i premie fra TV 2.

Den er derimot skattepliktig, noe som ville kostet vinnerne dyrt, nærmere bestemt rundt 50 prosent av bilens verdi. Det skal TV 2 ikke ha kjent til, selv om regelen om skatt av premier ikke er ny.

TV 2s kommunikasjonssjef, Jan-Petter Dahl, sier til VG at TV 2 vil rydde opp slik at «Lothepus» og «Skal vi danse»-vinner Eilev Bjerkerud, som også vant en bil, ikke får en uforutsett økonomisk belastning. Det skjer ved at TV-kanalen har « bestemt seg for å tilby en løsning til Leif Einar Lothe og Eilev Bjerkerud».

Det setter vinnerne pris på, som synes det å måtte betale skatt har vært en nedtur etter å ha vunnet.

- Men for min del er dette urettferdig fra ende til annen. Jeg lever ikke av å være kjendis, selv om jeg var med i «Farmen kjendis». Derfor blir det feil at jeg skal skattes. Det er jo Staten som er helt på trynet her. Det er ikke rettferdig overfor TV 2 heller, sier entreprenøren og «Fjorden Cowboys»-stjernen Lothe til avisen.

Han har gitt bilen til sin samboer, men den er uansett skattepliktig.

De to vinner-bilene har en pris på henholdsvis 350.000 og 234.000 kroner, og for at Lothe og Bjerkerud ikke skal tape penger, må da TV 2 ut med et sted mellom 350.000 og 440.000 kroner, avhengig av hvordan skatten beregnes hos de to.