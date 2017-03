TV-serien Billions er mer enn menn og penger. Møt Billions-damene

ANNONSE

TV-serien «Billions» er fremdeles en av de mest populære på HBO - et år etter premieren på første sesong. I serien møter vi advokat Chuck Rhoades som prøver å stanse milliardæren Bobby Axelrod.

Rike menn, aksjehandel og penger - «Billions» fremstår som en maskulin serie. Men vi møter også et knippe sterke kvinner som lett hamler opp med gutta.





Makt, innflytelse og empati



Den mest fremtredende av kvinnene, er Wendy, spilt av Maggie Siff. Wendy er gift med Chuck Rhoades og jobber tett med Bobby Axelrod. Hennes dobbeltrolle gjør livet vanskelig for de to rivaliserende mennene.

- Hun har superkrefter! Hun har like mye baller som mennene. Hun er fullstendig komfortabel med å svømme rundt i Axe Capital med alle disse alfahannene, og hjelpe dem, veilede dem, vise dem, samle dem. Hun har mye makt og innflytelse, men hun har også en stor mengde empati, sier hun til Elle.com.

I motsetning til mange kvinneroller, er ikke Wendy «bare kona» eller «bare den sexy kollegaen».

- Jeg har vært med i mange serier hvor jeg har vært kjæresten eller kona, og det meste av handlingen er et annet sted. Kvinnelige karakterer blir ofte redusert til det, sier hun til IndieWire.com.

Maggie Siff spiller dama som står midt i konflikten i Billions.

Ville ikke settes i skyggen av mennene



Malin Akerman spiller Bobby Axelrods kone Lara. Lara har bein i nesa, lar ingenting true familien sin og tar grep når ting går familien imot. Akerman var tidlig i prosessen klar på at hun ikke ville holde seg i bakgrunnen.

- Jeg sa at jeg gjerne ville være med i serien, fordi manuset er så bra, men jeg sa også at jeg ikke ville være «bare kona». Jeg vil ikke settes i skyggen, og de forsikret meg om at jeg skulle være en stor del av handlingen. Hun er definitivt ikke en «trophy wife», sier hun til IndieWire.

Til Parade.com sier hun at både Lara og Wendy står støtt uavhengig av mennene sine.

- De klarer seg fint uten mennene, og det er ekte likestilling i ekteskapene som er herlig å se hos et par. Det er gjenkjennelig for mange kvinner, og det er morsomt å spille. Jeg er takknemlig for at manusforfatterne har laget kvinnene så sterke, sier hun.

Malin Akerman som Lara Axelrod i Billions.

Selvsikker problemløser



Condola Rashad spiller advokat Kate Sacher - som drømmer om å bli president. Også hennes karakter er en viktig brikke i spillet vi får følge.

- Hun er problemløseren - stille, men selvsikker. En ambisiøs ung jypling som har kommet dit hun er fordi hun har jobbet så hardt, sier hun til InterviewMagazine.com.

Rashad mener at kvinnene i serien er de mest fornuftige.

- Det er en tissekonkurranse blant de veldig dominerende mannlige figurene, og du ser konene deres som prøver å finne ut hvorfor, sier hun.

«Billions» kan du se på HBO. Nye episoder av sesong 2 legges ut hver søndag.

Condola Rashad som Kate Sacker i Billions.