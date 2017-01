Twitter-jenta fra Aleppo (7): «Jeg trodde verden var som Aleppo og at bombing var normalt»

ANNONSE

«Siste melding - ekstrem bombing nå, kan ikke leve lenger. Når vi dør, fortsett å snakke for de 200.000 som fortsatt er her inne. Farvel. - Fatemah»

Twitter-meldingen er fra 27. november 2016 under den verste bombingen av Øst-Aleppo. Kontoen Bana Alabed fikk raskt 350.000 følgere.

Last message - under heavy bombardments now, can't be alive anymore. When we die, keep talking for 200,000 still inside. BYE.- Fatemah — Bana Alabed (@AlabedBana) 27. november 2016

Med god hjelp fra mamma Fatemah viste sjuåringen Bana al-Abed, via Twitter, hvordan livet i krigherjede Øst-Aleppo fortonte seg for henne og familien på fem.

Twitter-kontoen Bana Alabed ble ansiktet på sivilbefolkningen i Øst-Aleppo.

Aviser som The Guardian og New York Times var bare noen av avisene som omtalte Bana og hennes familie og i magasinet Time er Bana og familiens historie med på listen over de mest definerende øyeblikkene delt i sosiale medier i 2016.

Men når evakueringen var over, så ble det stille. Så hvor er Bana al-Abed?

Nå bor familien i Tyrkia og moren oppdaterer fortsatt Banas konto på Twitter.

For bare noen dager siden postet moren et bilde av en glad jente på stranda med disse ordene:

«Ikke mer bombing. 20 dager med fred i mitt liv. Jeg trodde verden var som Aleppo og at bombing var normalt.»

No more bombing.. I have 20 days of peace in my life. I thought the world was just like Aleppo & bombing was normal pic.twitter.com/sBx1jwRpIe — Bana Alabed (@AlabedBana) 14. januar 2017

Et innblikk i et liv med krig



Fakta: Aleppo

* Aleppo var før krigen Syrias største by med om lag 3 millioner innbyggere. * Ligger nordvest i Syria, 50 kilometer fra grensen til Tyrkia. Hovedstad i provinsen Aleppo. * Byen har vært delt mellom opprørsstyrker i den østlige delen og regjeringsvennlige styrker siden midten av 2012. * Syriske regjeringsstyrker, støttet av militssoldater fra Libanon, Iran og Irak, samt russiske fly, innledet en offensiv mot Øst- Aleppo i midten av november. * Opprørerne er siden drevet ut av en rekke bydeler. (NTB) (©NTB)

Slaget om Aleppo starter allerede i 2012 da opprørsgrupper forsøker å drive regjeringens egne styrker ut. Beleiringen av Øst-Aleppo går hardt utover befolkningen, som mangler mat, vann og helsehjelp.

Fortsatt er det mange sivile som lider i Øst-Aleppo.

Ofte filmer mor Fatemah hvordan familien, fra huset sitt, kan se bomberøyk og ødelagte bygninger på alle kanter. Det skal bli mange slike bilder.

Hun tvitrer om at de er redde, at de tror deres siste time kommer og om venner som drepes av bombene.

I tillegg gir bildene av sjuåringen Bana, gjerne sammen med småbrødrene sine, et innblikk i hvordan familien prøver å leve så normalt som mulig, på tross av krigen.

Bana som tegner eller skriver i boka si, Bana som mister en tann eller leser Harry Potter. JK Rowling tar kontakt - sender over en e-bok. Småbrødrene Noor og Laith som leker på gulvet.

I think my childhood is stolen by the war but I fight for my childhood again under the bombings. - Bana #Aleppo pic.twitter.com/OOOrZO5c4X — Bana Alabed (@AlabedBana) 7. november 2016

Så ble det helt stille



Fra september til desember la moren ut videosnutter av datteren, bilder, meldinger og rop om hjelp - før det i begynnelsen av desember ble helt stille.

Huset der Bana og familien bodde ble bombet i slutten av november og her kan du se bildene og meldingen Fatemah la ut kort tid etter:

This is our house, My beloved dolls died in the bombing of our house. I am very sad but happy to be alive.- Bana pic.twitter.com/9i0xxJrQtD — Bana Alabed (@AlabedBana) 29. november 2016

We have no home now. I got minor injury. I didn't sleep since yesterday, I am hungry. I want to live, I don't want to die. - Bana #Aleppo — Bana Alabed (@AlabedBana) 28. november 2016

Mange fryktet at familien var drept - før det igjen kom livstegn om at de var under angrep.

Den 04.desember var Twitter-kontoen nede, men få dager senere var den oppe igjen - og mange trakk et lettelsens sukk.

Familien skulle nå evakueres, men evakueringen ble stoppet av et nytt bomberegn og ble avbrutt før den var kommet i gang.

Under attack. Nowhere to go, every minute feels like death. Pray for us. Goodbye - Fatemah #Aleppo — Bana Alabed (@AlabedBana) 5. desember 2016

Mange har vært skeptiske til hvordan mor Fatemah har klart å nå ut med sine Twitter-meldinger i et område uten strøm og ustabilt nett.

Ifølge Fatemah hadde huset de bodde i solcellepanel på taket og på den måten fikk de strøm. I tillegg måtte hun ofte bruke mye tid på å få gjennom meldinger og video, på grunn av ustabilt nett.

About the Internet in East Aleppo, u don't know how many videos we didn't tweet because of the net. All those we tweeted were difficult — Fatemah Alabed (@FatemahAlabed) 1. januar 2017

I månedsvis verserte allikevel debatten om hvorvidt postene var autentiske.

Bana og broren sammen med den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdoğan.

Noen lurte på hvordan det kunne ha seg at en sjuåring i Aleppo kunne snakke så godt engelsk, mens andre fokuserte på morens utbrudd mot det syriske regime og Russland som alliert.

Det gikk så langt som at Twitter markerte kontoen med en blå hake for å bekrefte at kontoen var autentisk, ifølge magasinet Time.

Fatemah skal være utdannet lærer og har også studert engelsk.

Møtte den tyrkiske presidenten



Da evakueringen av Aleppo endelig kom i stand, var Banas familie en av dem som ble stanset i første runde. Men så ble de evakuert kort tid etter.

I desember fikk Bana også møte Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan i Ankara.

I dag bor familien i Tyrkia.

- Et normalt liv



I et intervju med avisen Guardian etter at de var ankommet Tyrkia, uttalte Fatemah at hun ønsker et normalt liv for Bana.

- Jeg vil at Banas liv skal bli normalt igjen, at hun kan gå på skolen, gå en tur i parken, leve et normalt liv.

Hun takket også alle som støttet dem i den vanskelige tiden.

- Jeg vil takke alle, de som ga så mye til Bana og nå vil hun leve et normalt liv og ha drømmer. Vi vil ikke slutte å rope om hjelp for å redde de mange syriske barna fra bombene.

Fortsatt brukes Twitter-kontoen til å oppfordre folk til å hjelpe de som fortsatt befinner seg i Aleppo og skape oppmerksomhet rundt den vanskelige situasjonen mange sivile i Syria fortsatt lever i. Nøden skal i følge FN fortsatt være akutt for 50.000 sivile i Øst-Aleppo.

29. desember splittet moren Twitter-kontoen i to. @banaalabed og @fatemahalabed står på egne bein.

From now on, only Bana will be tweeting from this account. Please follow my own account here @fatemahalabed thank you. - Fatemah — Bana Alabed (@AlabedBana) December 29, 2016





When you smile, you promote peace.

When you love, you promote humans. pic.twitter.com/O5XlAk2YWr — Bana Alabed (@AlabedBana) 18. januar 2017





Se flere bilder under:

FRA VENSTRE: Bana, mor Fatemah, bror Noor, far Ghassan og bror Laith under et intervju i Ankara 22.desember.

Bana sammen med mor Fatemah.

Bana og småbrødrene Laith og Noor hjemme i Aleppo i oktober.

Bana hjemme på rommet sitt i Aleppo.