Ukjent Instagram-funksjon skaper panikk på sosiale medier

De nye avstemningene kan by på drama.

Den nyeste Instagram-oppdateringen har kommet med en helt ny funksjon: Avstemninger på MyStory.

Når man legger ut noe på story'en sin kan man altså be folk om å stemme over ting, noe som utvilsomt vil gjøre Instagram enda mer underholdende.

Men det er en hake ved den nye oppdateringen, skriver Mashable: Avstemmingen er ikke anonym. Så hvis du stemmer «nei» på kollegaens spørsmål om «er jeg fin i denne kjolen?», så kan kollegaen altså se hva du har svart.

Slik er det vanligvis ikke på de fleste avstemninger på nett, så dette har skapt mange reaksjoner på sosiale medier. Flere mener dette vil skape drama:

Oh god you can see exactly who voted what on Instagram polls pic.twitter.com/ercc9mtTMX — brighid williams (@brigwilliams) October 4, 2017

Letting out a laugh at everyone who hadn't realised their answers in the Instagram story polls weren't anonymous hahahhaha — Rach (@rachpotter13) October 5, 2017

INSTAGRAM STORY POLLS ARE NOT ANONYMOUS

I'M FUCKED HAHAH — Jack [YouTuber] 🔥 (@ItsJackMills) October 5, 2017

WTF I THOUGHT THE POLLS ON THE INSTAGRAM STORY WOULD BE ANONYMOUS — Jared (@jaredalcala__) October 4, 2017

ARE U SERIOUS?? ALL OF MY RELATIVES IN CROATIA HAS BEEN POSTING THEM ALL DAY AND I'VE BEEN SO FUCKING EMBARRASSING WITH MY ANSWER TF NO — alexa (@hautealex) October 4, 2017

This new instagram poll things gonna cause so many arguments — Charlotte (@xxchaarlottexx) October 4, 2017

