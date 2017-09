Underholdende, men ujevn søskendystopi

Selv om Noomi Rapace imponerer med sin kontroll over syv tvillingroller, sliter Tommy Wirkolas nye sci fi-thriller litt med å balansere sine ulike elementer.

What Happened to Monday

Storbritannia/Frankrike/Belgia/USA 2017

Regi: Tommy Wirkola

Med: Noomi Rapace, Willem Dafoe, Glenn Close, Robert Wagner, Pål Sverre Hagen, Christian Rubeck, Cecilie Mosli

Aldersgrense: 15 år

Med filmer som ”Død snø” (nazi-zombier!) og ”Hansel & Gretel: Witch Hunters” (Hans og Grete som voksne!) har Tommy Wirkola markert seg med en kombinasjon av spreke og tydelige ideer og en like klar vilje til å underholde. Sånt er naturligvis ettertraktet i Hollywood, hvor den norske filmskaperen har fått prøve seg allerede med nevnte Hans og Grete-film fra 2013, med Jeremy Renner og Jemma Arterton i hovedrollene.

Hans nyeste film, den Netflix-produserte ”Whatever Happened to Monday”, er også basert på en god og fengende grunnidé – som riktignok ikke skal krediteres Wirkola selv, men manusforfatterne Max Botkin og Kerry Williamson.

Noomi Rapace spiller sju roller i What Happened to Monday.

Dystopisk framtid

Her befinner vi oss i en relativt nær framtid, hvor overbefolkning og påfølgende matmangel har ført til at man har innført en strengt håndhevet ettbarnspolitikk. Så strengt at eventuelle søsken blir sendt til ”cryosøvn”, en dvale som skal vare fram til samfunnet igjen ser bedre tider – når det enn måtte være.

Når et kull syvlinger blir født utenom myndighetenes viten (og deres mor dør i barsel), bestemmer barnas bestefar (Willem Dafoe) seg for å oppdra dem i hemmelighet. Siden de fysisk sett er identiske, lar han søstrene dele en og samme identitet, og dermed få ha i hvert fall en syvendedel av et normalt liv.

De syv søsknene er oppkalt etter hver sin ukedag. Denne samme dagen hver uke får de gå ut i verden og gestalte rollen som Karen Settman, mens de i de resterende dagene lever skjult i leiligheten. Helt til Mandag en kveld ikke kommer hjem, og Tirsdag og de øvrige søstrene er nødt til å finne ut hva som skjedde med henne.

Hver morgen må Noomi Rapaces karakter sminkes om til kvinnen alle søstrene utgir seg for å være.

Multippel Rapace

Samtlige søsken er spilt av Noomi Rapace, i en imponerende bragd som neppe har vært uten utfordringer både for henne og regissør Wirkola. Glenn Close er på sin side kledelig kald som den Maggie Thatcher-aktige politikeren Nicolette Cayman, som fører kampen for et søskenfritt samfunn.

Wirkola har i tillegg fått med seg et knippe skuespillere hjemmefra. Først og fremst Christian Rubeck som en ”Men in Black”-lignende agent fra byrået for barnekontroll og Pål Sverre Hagen som slesk kollega med skjult agenda, men flere norske fjes dukker også opp i mindre roller.

Burlesk og underholdende

”What Happened to Monday” er en dystopisk og lettere burlesk sci fi-film som med en sjenerøs porsjon godvilje kan gi assosiasjoner til Caro og Jeunets sjangerklassikere ”Delicatessen” og ”De fortapte barns by”. Den moderat våkne tilskuer vil også kunne finne referanser til diverse andre sci fi-filmer, fra ”Star Wars” via ”Blade Runner” til ”A Clockwork Orange” – vel å merke uten at dette er noen spesielt intellektuell filmopplevelse.

Wirkolas ambisjon synes først og fremst å ha vært å lage en underholdende film, noe han så absolutt har oppnådd. Verdt å nevne i denne sammenhengen er et par vellagde actionsekvenser, som igjen demonstrerer både Wirkolas og Rapaces stødige evner på dette feltet.

Finner ikke helt formen

Det skal dog innvendes at ”Whatever Happened to Monday” aldri helt finner sin egen, konsistente form, der den kombinerer noen overraskende brutale scener med en litt barnlig naivitet (som strengt tatt er påkrevd for å kjøpe deler av premisset), samt en tidvis grotesk humor som aldri helt kommer til sin rett.

Jeg ser ikke bort fra at konseptet heller burde ha vært utviklet til en Netflix-serie, hvor man både kunne ta seg tid til å fylle de åpenbare hullene i plottet, i tillegg til å la søsknenes ulike personligheter få større betydning for selve handlingen. Slik kunne man også ha bygget opp til et mer tilfredsstillende klimaks enn filmen har nå.

Men ”Whatever Happened to Monday” er like fullt en severdig og fornøyelig sci fi-thriller for en hvilken som helst ukedag. Enten det er på kino eller på en viss strømmetjeneste, der den utvilsomt vil dukke opp etter hvert.