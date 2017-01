Underlivet:  - Kvinner, vær mer egoistiske i senga

ANNONSE

- Tenk: «Jeg skal ha det digg», sier Ellen.

- Og drit i hvordan du ser ut, om du gjør grimaser eller lager rare lyder, legger Nina til.

De to legestudentene Ellen Støkken Dahl og Nina Brochmann står bak bloggen «Underlivet», hvor de skriver om seksualitet og kropp. Og nå har de også skrevet bok. Kvinners nytelse er et sentralt tema i boka «Gleden med skjeden», som du allerede finner i bokhandelen.

- Kvinner må tørre å være mer egoistiske i senga. For ved å si fra om hva du ønsker og hvordan du oppnår nytelse på best måte, blir det også enklere å oppnå tilfredsstillelse, sier Nina Brochmann.

Hun mener de stereotypiske kjønnsrollene fortsatt er med oss inn på soverommet.

- Det er litt som på treningssenteret. Der du ser menn som løfter tunge vekter og stønner av full hals. Mens kvinnen ved siden av, som løfter like tungt, har en kontrollert mine. Det er liksom ikke lov å slippe seg helt løs.

De to snakker om at kvinnen må ta en aktiv rolle i akten.

- Kvinnens orgasme er like viktig som mannens utløsning. Vi opplever at menn i dag er opptatt av å være gode elskere, men kanskje ikke helt vet hva som skal til. Og at kvinner er litt for raske med å si at «min nytelse er ikke så viktig», hvis de sliter med å oppnå orgasme. Å være aktiv misforstås ofte som at man skal være «vill» i senga. Det er overhodet ikke det vi mener, sier Ellen.

- Det kan like gjerne være å insistere på misjonærstilling, hvis det er det som fungerer for deg, skyter Nina inn.

Sex i skjeden - ingen god løsning for kvinnen



Ett annet tips er å ha sex på en annen måte enn vaginalt.

- Folk har ikke sex for å lage barn. I hvert fall ikke de fleste gangene man har sex. Målet for de fleste når de har sex er nærhet, og felles nytelse. Da er ikke vaginal sex nødvendigvis den beste løsningen for kvinner. Bare en av tre kvinner oppnår orgasme ved vanlig samleie, så for at kvinnen skal få orgasme er oralsex og stimulering med fingre den beste veien å gå, hevder Nina.

- Eller kattestillingen, sier Ellen.

Kattestillingen er med i deres forskningsbaserte orgasmebibel, som er viet et kapittel i boka.

- Poenget er at stillingen i mye større grad gir direkte stimulering av den ytre delen av klitoris, noe de fleste kvinner trenger for å komme. Kattestillingen handler om god, gammeldags gnukking, egentlig. Litt som en katt som gnir seg inntil benet ditt. Kjønnsorganene skal være i kontakt hele tiden, istedenfor den mer klassiske ut- og inn-klaskingen. Det er en rolig og romantisk stilling, som gir mye nærhet, forklarer Ellen.

Boka de to legestudentene har skrevet, skal gi kvinner svar på det andre bøker om tema ikke favner. Tema som unge kvinner lurer på og voksne kvinner kanskje trodde de visste. Som hvorfor mensen gjør vondt, om jomfruhinnen finnes, og hvorfor du sliter med å få orgasme.

I tillegg handler det om å bli kjent med sin egen kropp.

- Boka passer for alle som er født med en vulva, sier Ellen Støkken Dahl.

- Vi har i mange år jobbet med seksualundervisning og seksuell helse for ungdom og merket fort at vi ikke alltid kunne svare godt på det mange egentlig lurte på, sier Ellen.

Det var mye av grunnen til at boka ble til.

- «Gleden med skjeden» er vår jakt på svar. Vi opplever at det ikke finnes bøker som vier stor oppmerksomhet til kvinnekroppen, på kvinnens premisser. I medisinstudiet lærer vi også lite om hvordan kvinnekroppen fungerer. Det er mannen som har vært standard for det anatomiske læreverket, mens kvinnen nærmest har vært en kuriositet, ifølge Nina.

Dette ville de gjøre noe med.

- Boka holder et faglig høyt nivå og vi tror også at alle leger vil ha nytte av å lese boka vår. For de som er mødre og har tenåringsbarn, kan det være fint å lese boka for egen del, men også gi henne et eksemplar av boka, om du syns det er kleint «å ta praten», sier Ellen.

- Lang pekefinger fra voksne



Ellen og Nina mener seksualundervisningen i skolen verken er bred nok, henger med i tiden eller gir de svarene unge jenter og gutter trenger.

- Ikke er det så lett for en lærer å svare på alt heller, sier Ellen.

- I tillegg kan seksualundervisningen lett oppleves som en lang pekefinger fra de voksne. Som for eksempel «husk å bruke prevensjon» og «se opp for kjønnssykdommer». Dette er selvfølgelig viktig, men det gir ikke svar på noe av det unge egentlig lurer på.

- Hva lurer unge på?

Fakta: Vet du hva «discomus» er?

Slik beskriver Nina og Ellen begrepet «discomus» i boka:

«Kombinasjonen av en hel dags utflod, svette og en dæsj urinrester gir lukt. I venninnegjengen vår operere vi med begrepet «discomus». Det beskriver den karakteristiske lukten underlivet får etter en lang natt på dansegulvet, eller en tur på treningssenteret for den sakens skyld. Det lukter ikke egentlig vondt, men det kan lukte intenst.»

- De lurer for eksempel på om helt normal utflod betyr at de har en kjønnssykdom, om mensblod hoper seg opp i kroppen hvis de bruker p-piller eller hvor lenge det er vanlig å holde en ereksjon, sier Nina.

Ifølge forfatterne blir mange unge i dag eksponert for seksualitet på et tidlig tidspunkt og boka er også ment som en guide til å knuse myter om seksualitet som deles på internett.

- Vi må innse at barn eksponeres for avansert sex på et tidlig stadie, og jeg tror mange voksne blir overrasket over dette. 13-åringer ser porno på nett og tror at alle voksne har analsex eller at et vanlig samleie varer i en halvtime, sier Nina.

Ifølge undersøkelsen «Barn og medier» fra 2016, som er utarbeidet av Medietilsynet, er det betydelig flere gutter (58 prosent) enn jenter (11 prosent) i alderen 13-16 år, som har besøkt porno-/sex-sider.

Bruken av pornosider øker med alder for begge kjønn.

- Der gutter gjerne snakker høyt om onani, er det fortsatt knyttet mer skam til onani for jenter, sier Nina Brochmann.

- Snakk med barna om seksualitet og kropp



Fordi det fins så lite informasjon om det unge lurer på rundt seksualitet, og fordi seksualundervisning i skolen i liten grad favner og gir gode svar, blir det enda viktigere at foreldre snakker med barna, mener de to.

- Problemet er at mange foreldre heller ikke har den nødvendige kunnskapen for å gi gode svar. Det blir fort løsningsorientert, som for eksempel at man hjelper datteren sin med å kjøpe bind, men man forklarer ikke hva mensen er, eller hvorfor den endrer farge eller konsistens.

- Du må øve for å oppnå orgasme

Det å bli kjent med egen kropp står også sentralt i boka, og der gutter gjerne «øver» og tilfredsstiller seg selv fra tidlig alder, er onani for jenter fortsatt mer skambelagt.

- Gutta onanerer ofte jevnlig fra et tidlig stadium, noe langt færre jenter gjør. Men det samme gjelder for jenter: For å få orgasme må det trenes! Utforsk egen kropp og finne ut av hva som føles godt, sier Ellen.

Hun forteller at forskning viser at 60-90 prosent av de som ikke har opplevd orgasme får dette til innen 5-7 uker med daglig onanering.

- Det er vel den morsomste hjemmeleksen noen lege kommer til å gi, sier Nina.