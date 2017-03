Unge blir stadig mindre fornøyd med sitt eget kosthold

ANNONSE

Under halvparten av alle unge mellom 15 og 29 år synes de har et sunt nok kosthold. Og andelen unge som synes de ikke har et sunt nok kosthold øker.

Mens 32 prosent svarte dette i fjor, svarer 44 prosent dette i år. Det viser den årlige Balanserapporten, som gjennomføres av Tine.

- En uheldig utvikling



- Dersom fokuset på eget kosthold blir veldig strengt, og dersom ungdom opplever at kravene til hvordan et kosthold bør være er veldig høye, er det en uheldig utvikling. Det viktigste er at hver og en finner balansen i sitt kosthold, og dropper å ha dårlig samvittighet, sier klinisk ernæringsfysiolog i Tine, Anne Marie Skjølsvik til Nettavisen.

KRITISK: Klinisk ernæringsfysiolog i Anne Marie Skjølsvik mener at vi må utvise større kritisk sans for alle kostholdsrådene som finnes på nett.

Alle aldersgrupper i undersøkelsen har de samme utfordringene, nemlig at de spiser for lite fisk og for lite frukt og grønt. Og alle spiser litt for mye mettet fett, salt og sukker.

Skjølsvik tror at de unge er mer kritiske til seg selv, og mener også at sosiale medier påvirker denne gruppen mer enn de eldre.

- Sosiale medier treffer de unge mer enn de eldre. De unge blir dermed i større grad eksponert for helsestoff relatert til kosthold, ernæring, dietter, trening, sier hun til Nettavisen.

- Florerer av dietter og råd



Det er antatt at dagens unge er mer opptatt av prestasjon på alle områder, både innen skole, men også når det gjelder helse og sunnhet, hvor kosthold er en viktig faktor.

- De har kanskje derfor større krav til hvordan kostholdet sitt bør være, og dermed lettere for å føle at de ikke er fornøyde, sier Skjølsvik.

Ernæringsfysiologen er dermed veldig klar på at det er for mye usaklig informasjon der ute.

- På sosiale medier florerer det av dietter, meninger, råd og tips for hva du bør og ikke bør spise, inkludere eller kutte ut av kostholdet. Slik informasjon kan skape forvirring og gjøre det vanskelig for ungdommen å vite hvordan et sunt kosthold bør være, sier Skjølsvik.

Hun sier det er viktig å være kritiske til hvem vi bruker som kilde til ernæringsinformasjon.

- Internett er fullt av råd om mat og helse, men mange av påstandene mangler faglig forankring. Hvis du vil ha råd du kan stole på, bør du lese kostholdsrådene til Helsedirektoratet og publikasjoner fra andre fagmiljøer, sier hun.

SKIKKELIG FORNØYD: 90 prosent av de spurte over 70 år synes de har et fint og balansert kosthold.

Skikkelig fornøyd som gammel



Et trekk ved undersøkelsen er at alle aldersgrupper oppgir manglende motivasjon og selvdisiplin når det gjelder blant annet fristelser som en årsak til at de ikke er helt fornøyd med eget kosthold.

Men denne misnøyen avtar med alderen, både hos menn og kvinner. Man er mer tilfreds med kostholdet med alderen.

Nesten 90 prosent av nordmenn over 70 år er fornøyd med kostholdet sitt.

