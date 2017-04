Unge debatterer gråsonesex: - Vanskelig å skille på om man er i stand til å si nei

ANNONSE





En undersøkelse Norstat har gjort for NRK, viser at en av fem i alderen 17 til 24 år, har hatt uønsket sex.

Denne uken har NRK P3 derfor satt fokus på såkalt «gråsonesex», og har blant annet lagd en dokumentar der unge jenter og gutter forteller åpent om sine erfaringer.

Ungdommene forteller at de tidvis kan synes det er vanskelig å tolke situasjoner som oppstår når man ender opp på soverommet etter en fest. En av guttene forteller at han av og til opplever slike situasjoner som forvirrende og skummelt fordi det kan være vanskelig å vite om jenta faktisk vil ha sex eller ikke. To av jentene forteller at man av og til kanskje sier «nei», men at det kanskje er sagt i en flørtende tone.

- Det hadde vært mye deiligere om det var svart-hvitt, slik at et nei ble et nei og et ja ble et ja, sier en av jentene.

- Forvirrende



På NRKs Facebook-sider går debatten.

«Å være ambivalent når det gjelder oppmerksomhet, har vel ingenting med ambivalens i senga og gjøre? Fordi hun i kampanjen sier litt ja/nei om hverandre til oppmerksomhet, så sier hun også litt ja/nei til å bli penetrert?» skriver en.

«Å utnytte jenter som er dritings eller dopet, er og blir voldtekt. Men om man har et problem med å tørre å si nei, så er ikke det noe noen kan gjette seg frem til,» skriver en annen.

Noen mener det kan være vanskelig å bedømme hvor full den andre personen er, noe som gjør situasjonen ekstra utfordrende.

«Noen gutter kan ikke skille på om man ikke er i tilstand til å si nei, eller om jenta rett og slett er med på det. Og siden det finnes jenter som faktisk kunne oppført seg på denne måten så blir det enda mer forvirrende,» skriver en.

REDAKSJONSSJEF I P3: Håkon Moslet.

Håkon Norstvedt, redaksjonssjef i NRK P3, sier til Nettavisen at et av formålene med å fokusere på gråsonesex, var å få frem disse nyansene.

- Det er et stort og sammensatt bilde, og vi har tatt opp dette fordi det er relevant tematikk. Vi ønsker å få publikum til å reflektere over egne handlinger, sier Norstvedt:

- I diskusjonen kan det fort bli guttene mot jentene, men det er nyanser på begge fronter. I dokumentaren vi har lagd, kommer det godt frem at mye handler om kommunikasjon.

Fakta: Seksuelle overgrep: Her kan du få hjelp

Vil du snakke med noen om seksuelle overgrep? Ring alarmtelefonen for barn og unge: 116111 Du kan ringe eller oppsøke barnevernsvakta eller barnevernstjenesten der du bor.



Her finner du en oversikt: www.barnevernvakt.no



Du kan også ringe Politiet på telefon 02800.



Barneombudet har en egen temaside, Den finner du her. (Kilde: Statensbarnehus) Vil du lese om hva seksuelle overgrep er eller har spørsmål om seksuelle overgrep?

www.ung.no



- Tydelig nei, men også tydelig ja



Psykolog Ingrid Blessom ved Institutt for klinisk sexologi og terapi, er en av bidragsyterne i P3-dokumentaren.

- Unge mennesker kan synes det er vanskelig å tolke signaler på om man vil ha sex eller ikke, spesielt når man har drukket mye alkohol. Dette handler jo litt om at unge ofte mangler språket for å snakke om seksualitet. De synes det er vanskelig å kommunisere hva man ønsker, liker og vil, og dette må man øve på, sier Blessom til Nettavisen, og fortsetter:

PSYKOLOG: Ingrid Blessom mener det er lurt å spørre rett ut: «Går det greit? Vil du fortsette?»

- Noe ligger også i kulturen vår, at jenter gjerne skal holde litt tilbake og være litt dydige, kanskje si nei selv om de egentlig har lyst, mens gutter skal ta initiativ og presse litt på. Det kan jo også være en del av spillet.

- Hva kan man gjøre for å forhindre denne usikkerheten?

- Man må trene på å snakke om sex. Si tydelig nei, men også tydelig ja. Her har man begge et ansvar for å kommunisere tydelig. Dette kan jo også være en utfordring til jenter: Si tydelig ja hvis du har lyst på sex.

I Amnestys «#NeiErNei»-kampanje, blir man oppfordret til å spørre hvis man er i tvil. Det mener Blessom er et godt råd.

- En fin tommelfingelregel når man har sex for første gang, er å spørre. Det er nok å si «har du det bra?» eller «går det greit?».

- Ikke bli for full



Seniorrådgiver i Ung.no og helsesøster ved Helsestasjonen for ungdom og studenter i Ås, Anne Holter Bentzrød, jobber med ungdom mellom 13 og 25 år.

- Dette er jo unge mennesker som er i en utforskningsfase, og som gjerne ikke er trygge på sin egen seksualitet. Man vet jo at vurderingsevnene blir dårligere og at grensene gjerne blir utydelige når man drikker, og da må man ta konsekvensene av det ved å drikke mindre. Ansvaret ligger rett og slett i det å ikke bli for full, det er det viktigste man gjør i forkant, mener Bentzrød.

HELSESØSTER: Anne Bentzrød mener ungdom må øve på å snakke om sex.

Helsesøsteren understreker at både jenter og gutter kan føle seg presset til å ha sex.

- Jeg synes ofte guttene blir litt usynlige i slike kampanjer. Gutter blir også utsatt for seksuelt press, og det er viktig å huske på at unge gutter ikke er tryggere enn jenter når det kommer til sex.

- Tydelighet fra begge



Akkurat som Blessom, oppfordrer Bentzrød unge mennesker til å øve seg på å snakke om sex og å være tydelig på hvor grensene går.

- Hvis man får diffuse meldinger, altså at den du er sammen med sier ja og nei om hverandre, så bør man si fra om at man oppfatter det som forvirrende - og vente med sex, sier hun, og fortsetter:

- Tydelighet fra begge er kjempeviktig. Man må lytte med store ører og hele seg. Det er fornuftig å spørre rett ut om vedkommende faktisk vil ha sex, men det å spørre krever også øvelse og trygghet på seg selv.

- Oppsøk hjelp



På Ung.no får Bentzrød ofte spørsmål fra unge som har hatt en ubehagelig seksuell opplevelse, og som er usikker på om det kan betegnes som et overgrep:

«Har en kamerat som er glad i å ta på meg. Ble jeg voldtatt?» «Etterhvert tok han hånda si inni bhen min (satt i singlett) og jeg klarte ikke å si at det var ubehagelig.» «Jeg var veldig full på fest og ble fingra, var det voldtekt?»

- Det er mange som forteller om situasjoner der de ikke hadde lyst til å ha sex, men som gjorde det likevel. Vi henviser da videre til fagpersoner, enten det er psykologer, helsesøstre, jurister eller andre. Noen ganger trenger de omsorg, andre ganger trenger de juridisk hjelp, sier Bentzrød.

Hun forteller at stadig flere besøker helsestasjonen for ungdom og studenter for å snakke om slike opplevelser, noe hun tror kommer av at tema blir satt på dagsorden stadig oftere.

- Vår oppfordring til alle som går rundt og bærer på en slik opplevelse, er at man bør snakke med noen om det. Oppsøk hjelp slik at du finner ut av det.